Megkezdődött az MTA-elnökválasztás

A Qubit.hu úgy tudja, hogy a jelölőbizottság részben érvénytelenítette az eredményt a procedúra első fordulójában, az MTA kommunikációs főosztálya részben cáfolta az értesülést.

Freund Tamás neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) jelenlegi alelnöke kapta a legtöbb szavazatot az elnökválasztási procedúra első fordulójában – írta akadémiai forrásokra hivatkozva a Qubit.hu. A második helyen Pléh Csaba kognitív tudós, a harmadikon Kondorosi Éva növénybiológus végzett. A portál azonban úgy tudja, az MTA jelölőbizottsága részben érvénytelenítette az eredményt, mert azon nem vettek részt elegen (Freundra például az 562 szavazati joggal rendelkező tudósból 263 szavazott), az eredmény nem tükröz valódi közgyűlési akaratot. Az elnökválasztásra azért van szükség, mert az Akadémia mostani elnöke, Lovász László mandátuma jövő májusban lejár. Freund neve már korábban is felmerült, mint lehetséges utód, de a múlt héten nyilvánosságra hozott, Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levele megosztotta a tudósközösséget. Freund „gyengén teljesítő”, kormánykritikus társadalomtudományi kutatócsoportok munkatársairól írt, akik a fiatalságot „mételyezik”. Az akadémikus később bocsánatot kért tudóstársaitól, de a Qubit forrásai szerint az eredmények visszadobásához hozzájárulhat a Freund személye iránt kialakult bizalmatlanság is. Az MTA kommunikációs főosztálya részben cáfolta a portál értesüléseit. Mint írták, az elnökjelöltekről szóló közvélemény-kutatáson nem kevesen, éppen hogy kiemelkedően sokan vettek részt, éppen ezért szó sincs arról, hogy visszadobták volna az eredményeket. „Az Akadémia tisztújítási folyamata a korábbi választásokhoz hasonló ütemezéssel, a hatályos akadémiai szabályozásnak megfelelően zajlik” - közölték. Hangsúlyozták: a mostani eredmények nem azt jelentik, hogy az MTA megválasztotta volna az elnökét, a folyamat még hónapokig nem zárul le. A most kialakult elsődleges jelöltlistán szereplő akadémikusokkal novemberben-decemberben egyeztet a jelölőbizottság elnöke, Vörös József, maga a bizottság pedig január 22-én ülésezik legközelebb, ekkor kerül sor az elnökjelöltek hivatalos bejelentésére. A választásra a május 4-5-ei közgyűlésen kerül sor.