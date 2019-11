Afrika melegszik a leggyorsabban és nehezen is alkalmazkodik a változáshoz

Egy kutatás szerint az alpesi gleccserek ugyanannyira szennyezettek apró műanyagrészecskékkel, mint az európai tengerek, ezért az észak-olaszországi Pejo-völgyben, Trentino megyében kialakítják a világ első műanyagmentes síterepét.

A műanyagmentesítési projekt első lépésként száműzik a Pejo3000 nevű síterep menedékházaiból, szállodáiból és vendéglőiből az egyszer használatos műanyageszközöket, de megválnak a tartósabban használt műanyag edényektől is. Még a kis majonézes vagy ketchupos tasakokat is eltüntetik, amelyeket ezrével szórnak szét a turisták – jelentette be a Sole-völgy turisztikai fejlesztéséért felelős ügynökség.

A dél-tiroli síterepek működtetőit azután üzentek hadat a műanyagnak, hogy milánói egyetemek közelmúltban közzétett tanulmány kimutatta: a Stilfser Joch (olaszul Stelvio) Nemzeti Parkban lévő Forni gleccser jege kilogrammonként 74 mikroműanyagot tartalmaz, vagyis a 11 négyzetkilométeres, Olaszország egyik legnagyobb és leglátogatottabb gleccserét összesen 131-162 millió műanyagrészecske szennyezheti.

A 1400 és 3000 méter magasságban fekvő síterep gazdái a későbbiekben a turistákat is arra akarják ösztönözni, hogy lehetőleg ne vigyenek magukkal az Alpokba műanyag tárgyakat, főleg eldobhatókat.