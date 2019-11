Levegőt pénzért

A légszennyezettség a régióban olyan szintre emelkedett Új-Delhiben, hogy megnyílt az első oxigén bár, ahol a vásárlók negyed órán keresztül lélegezhetik be a tiszta oxigént.

Új-Delhi levegője olyan szennyezetté vált, hogy Oxy Pure néven oxigénbár nyílt, ahol 15 percig tiszta oxigént lehet belélegezni 4-6 dollárért, azaz 1200-1800 forintért. A látogatók az orrukra csatolt műanyag csövekből többek között levendula, citrom és mentol illatosítású gázt lélegezhetnek be. „Valószínű, hogy ez csak pszichológiai hatás, de jól esik tiszta levegőt belélegezni, még ha csak negyed órára is” - mondja az ukrán Lisa Dwivedi, aki a városban él, és állandóan könnyezik a szeme, folyik az orra és duzzadt a torka. A légszennyezési krízis olyan súlyossá vált, hogy a hónap elején egészségügyi szükségállapotot rendeltek el az indiai fővárosban, amikor a halálos részecskék mennyisége a WHO által biztonságosnak tartott érték több tucatszorosára emelkedett. Ennek megfelelően a múlt héten már másodszor zárták be az iskolákat két napra Új-Delhi régiójában, ahol 46 millió ember él. A szennyezett levegő egyébként a gyerekek agyi fejlődését is gátolja, derül ki az Unicef egy 2017-es jelentéséből. A súlyos bajok ellenére a központi kormányzat egyelőre nem akar ezekről tudomást venni, sem minimalizálni a problémákat. Harsh Vardhan egészségügyi miniszter például azt javasolta twitter üzenetében, hogy egyenek az emberek répát, például az A-vitamin jó hatása miatt. Ezt az ötletét az internet népe azonban felháborodással fogadta. Egy képviselő pedig azt javasolta a farmereknek, hogy hagyjanak fel az égetéssel, helyette inkább imádkozzanak a hindu esőistenhez. Narendra Modi miniszterelnök nem nyilatkozott nyilvánosan a kérdésben, pedig nemrégiben egy vizsgálóbizottságot is felállított az irodája, de az eredmények megbeszélése múlt hét végén elmaradt, mert alig néhány tisztviselő jelent meg. A légszennyezés legfőbb oka nem a közlekedés vagy az ipar, hanem a mezőgazdaság: a termesztők elégetik a régi termést, hogy helyet tudjanak adni az újnak. Mivel télen a széljárás lassú, a városokban ez a füst megtelepedik, összekeveredik az építkezések porával, az erőművek és az ünnepi tűzijátékok füstjével. Új-Delhi hivatalnokai próbálkoztak a páros-páratlan rendszámú járművek felváltott korlátozásával, de ez nem csökkenti értékelhető mértékben a szennyezést.