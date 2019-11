A Népszavával vágott vissza Orbán a parlamentben

A miniszterelnök végig személyeskedve és indulatosan tért ki az ellenzéki képviselők kérdései elől és több tiszteletet követelt a kunoknak.

Többek között a Népszava és tulajdonosának emlegetésével, végig személyeskedve bújt ki az ellenzéki kérdések megválaszolása alól Orbán Viktor miniszterelnök az azonnali kérdések órájában a parlamentben. A sort Jakab Péter a Jobbik frakcióvezetője kezdte, aki arra kérdezett rá: vállalna-e a miniszterelnök arról hazugságvizsgálatot annak megválaszolására, hogy Mészáros Lőrinc vagyonából hány milliárd az övé. Orbán válasz helyett a Jobbikot kárhoztatta, amiért azok „összefogtak Gyurcsány Ferenccel”, majd később egyenesen SZDSZ-hez hasonlította a pártot. Harangozó Tamás (MSZP) a „Nép szava” címmel kérdezett rá a miniszterelnöknél, hogy mi lett a magánnyugdíjpénztárak 3000 milliárdjával, ki a felelős a kormány korrupciójáért kapott 5-700 milliárdos büntetésért, továbbá a várba költözés és a kisvasút építés után mikor jut pénz végre az egészségügyre? Orbán Harangozó kérdéseire sem válaszolt érdemben, helyette az MSZP-s politikus kérdésének a címére reagálva lapunkról, az ország legnagyobb példányszámú napilapjáról beszélt. "Miközben sajtószabadságról papolnak, az ország legnagyobb példányszámú baloldali napilapját egy oligarcha tartja el. Nem sok ez a képmutatásból?" - tette fel a kérdést a válaszban. Orbán ezután arról beszélt, hogy a szocialisták Mészáros Lőrinccel fizettetnék vissza az EU által kiszabott büntetést. De ez képtelenség, mert „pártdöntés nem születhet magánvagyonra” - mondta erről Orbán. „Büntetésről nincs szó, technikai elszámolás van” - szögezte le Orbán Gréczy Zsolt (DK) felvetésére, aki szintén az uniós megabírság kapcsán úgy fogalmazott: ne az emberek pénzéből fizessék ki azt, amit Mészáros és haverjai lopnak. "Miért nyilatkozott úgy, hogy együttműködik ellenzéki vezetésűvé lett városokkal, ha utána több kezdeményezéssel megfojtani készül az önkormányzatokat?" - kérdezett rá Szabó Tímea az iparűzési adó felhasználásának szigorítása és az önkormányzatoktól való építési hatósági jogkörelvonás kapcsán. A miniszterelnök erre is előbb csak olyan rébuszokkal válaszolt, hogy a politikában a győzelem és a vereség nem végleges, végül kibökte, hogy szerinte Karácsony Gergely is ezt szeretné amit ő javasolt. Gurmai Zita (MSZP) a Türk Tanács budapesti képviseletéről kérdezte a kormányfőt, aggályosnak nevezve, hogy a Türk Tanács európai képviselete diplomáciai mentességet kapna. Orbán szerint a tanács ugyanolyan nemzetközi szerv, mint az ENSZ, kijár nekik a mentesség. "Az önöket nem zavarja, hogy nyugaton hegyekben állnak a minaretek és a dzsámik, de ha Magyarországon van a türk tanácsnak egy irodája az zavarja önöket. Mert önök bevándorláspártiak!" - vágott vissza Orbán, aki még tudta fokozni: "azok a türkök bezzeg jók, akik migránsok, azok jó helyen vannak, azok jöhetnek". Egyebekben Orbán szerint a szocialisták azért gúnyolódtak a kunokon, mivel azok „keletről jöttek”. „Ha zsidókról beszéltek volna ugyanígy, mi lett volna?” – tette fel a nagy kérdést Orbán. Orbán szerint a kunoknak és a jászoknak is meg kell adni a tiszteletet, továbbá közölte, hogy Magyarországon igenis vannak kunok, „akiknek türk rokonaik vannak”, egy könnyed szökkenéssel átugorva azon a történelmi tényen, hogy ez inkább lelki természetű, szimbolikus kapcsolat lehet. A valóságban az Alföld kun népessége a XVII. század második felének török háborúi során megsemmisült.