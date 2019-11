Trump hátsó fele

Szereti a hátsó feled! – mondta (nem pont ezzel a szóval) Volodimir Zelenszkijről Gordon Sondland, az Egyesült Államok EU-nagykövete az USA elnökének. A köztük lévő bizalmas viszonyt már az is mutatta, hogy Sondland egy kijevi vendéglőből a mobilján hívta a Fehér Házat, ahol kapcsolták is neki az államfőt. Trump olyan hangosan beszélt, hogy Sondland eltartotta fülétől a telefont, így az asztalnál ülő amerikai diplomaták is hallották, amint azt kérdezte, mi van a Bidenék elleni vizsgálattal. – Mindent megtesz, amit csak akarsz tőle – utalt az új ukrán elnökre a nagykövet.

Ez csak egy elképesztő epizód a sok közül, amely az elnök elmozdítására irányuló kongresszusi eljárás, a még csak a tényfeltáró szakaszban tartó impeachment múlt heti meghallgatásai során került napvilágra. Sondland dúsgazdag szállodás, illetve bankár, a brüsszeli állást a Trump 2017-es beiktatási ünnepségéhez adott dollármillióiért kapta. Nem lehet ráfogni, hogy Obama, a Clinton-klán vagy Soros embere. Az idézett telefonbeszélgetésből egyértelmű, hogy Trump személyesen irányította a Bidenék elleni ukrán vizsgálatot sürgető kampányt. A fültanúk egyike megkérdezte Sondlandot, hogy mi az elnök véleménye Ukrajnáról. – Trumpot csak a nagy dolgok érdeklik – hangzott a válasz, amely utalhatott volna az oroszokkal vívott háborúra vagy a kelet-európai ország nyugati orientációjára is, de nem arra utalt. A nagykövet rögtön pontosított: Trumpot Ukrajnából csak a Joe Biden és fia elleni vizsgálat nyilvános bejelentése, illetve Kijevnek a 2016-os választásokba való (állítólagos) beavatkozása érdekli. Az előbbi a 2020-as kampány szempontjából fontos, hiszen Joe Biden az egyik legesélyesebb demokrata párti elnökjelölt, az utóbbi pedig azért, mert azzal esetleg el lehet terelni a figyelmet a (már bizonyítást nyert) orosz beavatkozásról. A teóriáról egyébként Putyin orosz elnök éppen Orbán Viktorral közös sajtóértekezletén beszélt, így a magyar kormányfő, ha akaratlanul is, de már megint belekeveredett az impeachmenttel kapcsolatos hírekbe. Az is kiderült, hogy az „ukrán szálról” szóló téveszmét Trump már börtönben lévő volt kampányfőnökének az orosz katonai hírszerzéssel kapcsolatban álló és azóta Oroszországba szökött munkatársa ültette el az elnök környezetében. Az immár a teljes nyilvánosság előtti meghallgatások ezen a héten is folytatódnak, de a kép már így is világos: elnök, bár a törvények szerint nem húzhat előnyt tisztségéből, a katonai segély visszatartásával megpróbálta az ukránokat az ő választási esélyeit javító lépésekre kényszeríteni. Trump méltatlan és alkalmatlan az elnökségre, jogi értelemben legalább fél tucat okot adott a leváltására, ennek ellenére még mindig az a valószínűbb, hogy az impeachment elakad a szenátusban. Az elnök hátsó felét védik a saját újraválasztásukért küzdő republikánus politikusok, akiket viszont a jobboldali választók szinte kizárólagos hírforrása, a FoxNews tévécsatorna tart sakkban. A számla majd 2020. november 3-án, az urnáknál nyújtható be.