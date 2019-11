333,53 forinton az euró

A magyar kormány nem hozott érdemi intézkedéseket a középtávú strukturális államháztartási hiányának csökkentésre, illetve nem reagált ezen brüsszeli ajánlásokra – állapította meg közleményében az Európiai Bizottság. Az eljárás már másfél éve folyik Magyarország ellen, amelyek célja, hogy az államháztartás hiánya tartósan alacsony szintre csökkenjen. Az ajánlások között szerepel többek között a költségvetési kiadások növekedésének mérséklése, illetve az is, hogy a többletbevételeket elsősorban a hiány csökkentésére használja fel a kormány. Ezeket a kabinet mindeddig figyelmen kívül hagyta. A magyar államháztartás deficitje idén a GDP 1,8 százaléka lesz – ami magasnak számít a jelenlegi öt százalékos növekedési környezetben -, ám a már elfogadott 2020-as költségvetési törvény szerint ez a mutató jövőre már a bruttó hazai termék (GDP) egy százalékára csökken, vagyis a magyar kormány is igyekszik csökkenteni a hiányt, még ha nem is Brüsszel által elvárt ütemben. Az euróövezetben jelenleg átlagosan 0,7 százalékos az államháztartási hiány, ami még a jövő évi magyar céloknál is alacsonyabb. Brüsszel azért ösztökéli nagyobb csökkentésre a kormányt, hogy a hiány a jövőben semmilyen körülmények között nem emelkedjen három százalék közelébe. Ám mivel Magyarország nem eurózóna tagállam a bizottság ez ügyben csak ajánlásokat tehet, nem kötelezheti a kormányt kiigazításokra, csak felszólítást küldhet – ezt tette határozatában.