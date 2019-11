Éjszakai műszak: tegnap 23:00-kor kezdték, ma 7:15-kor még mindig üléseztek a parlamentben

Az ellenzékivé vált települések új területeket jelentenek a Fidesszel szembeni politizálásra és kommunikációra – mondta a Népszavának Tóth Bertalan, az MSZP elnöke.

Lesznek parlamenti akciók? Lesznek. Ezeket - ahogyan a múltban – úgy a jövőben is egyeztetjük majd az ellenzéki oldalon.



Az ellenzéki pártok ugyanakkor - mint ahogyan azt lapunk megírta - egyetértettek abban, hogy most már „mérsékeltebb, kormányképes stílust” kell mutatni az Országgyűlésben. Hadd mondjak csak annyit, az ellenzéki együttműködés addig sikeres, amíg meglepetést tudunk okozni, és fogunk még meglepetést okozni. Egy alternatív parlament felállítását is többen javasolták. Ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban? Jelenleg erről is folyik az egyeztetés. A Fidesz nem akar az emberekkel beszélni, mert az Orbán-kormány a magyar emberek nagy többségének érdekeivel szemben politizál, egy szűk elit és tőkés csoport gazdagodása érdekében. Mi azonban az emberek problémáira keressük a megoldást. Ebbe a munkába pedig a helyi önkormányzatokat is be lehet vonni, például a szabad városok hálózatán keresztül. A szabad városok hálózatából mikor lesz valami? Ezt Karácsony Gergely kezdeményezte, és mi is támogatjuk, de úgy gondolom, ezt nem a pártoknak kell megszerveznie, hanem maguknak az önkormányzati vezetőknek. Lapunk azt is megírta, az ellenzék ma már olyan optimista, hogy 60-70 egyéni képviselői hely megszerzését is reálisnak tartják 2022-ben. Ön is így látja? A mostani választási törvény szerint ehhez 2022-ben ennyi egyéni mandátum kell. Igen, hiszek abban, hogy lehet kormányt váltani 2022-ben. Ehhez persze az ellenzéki szövetséget fenn kell tartani, és ebben a baloldali, liberális és centrum párti erőknek egyaránt helye van. Ez az ellenzéki együttműködés már bizonyított.



A kormány ugyan tagadta, de sajtóhírek szerint a kabinet a választási törvény módosítására készül. Erről mi a véleménye? Nem lepődnék meg ezen a lépésen, az önkormányzati jogok csorbítása, a képviselői jogok korlátozása és a bíróságok elleni kormányzati fellépés ugyanis mind azt bizonyítja, hogy a Fidesz összezavarodott. Látszik, hogy a kormánypárt folyamatosan veszíti el a bázisait, csapkodnak és kapkodnak. Ha változtatnak a választási szabályokon, akkor arra a törvényre felkészülve fogjuk leváltani őket. Egy azonban biztos: ha az ellenzék hatalomra kerül, eltöröljük ezeket a jelenleg minket sújtó büntető szabályokat. Ha elfogadják a képviselők megrendszabályozására szolgáló törvényt, röpködhetnek majd a több százezres büntetések. Nem lesz túl nagy az egzisztenciális nyomás az ellenzéki képviselőkön? Már akkor is sokan bírálták önöket, amikor megszavazták a képviselői tiszteletdíj emelését.

Utóbbiból származó bevételeinket a Szolidaritási Alapba fizetjük azóta is, és nemsokára megjelenik az a karitatív pályázat, amelyet ebből finanszírozunk. Egyébként anélkül is tudunk látványos akciókat szervezni, hogy az büntetéssel járna. Van így értelme az ellenzéki parlamenti munkának? Van értelme úgy tenni, mintha ez egy normálisan működő parlament lenne? A parlament eddig is pusztán az orbáni politika jóváhagyó szervezete volt a Fidesz kétharmadával. Ez nyilván nem fog változni, de önkormányzati szinten nyílt egy új politikai tér az ellenzék számára. Ezt a kettőt össze kell kötni. Minden lehetőség, amit a parlamenti jelenlét még kínál, fontos, ezekkel pedig élnünk kell. Az ellenzék és jellemzően az MSZP is a nagyobb településeken szerepelt jól, a falvak és a kisvárosok világa a Fideszé maradt. Hogyan tudnak ebbe az irányba is építkezni? Az önkormányzati választással létrejöttek az ellenzéki hídfőállások, ezt a helyi kommunikációs előnyt, ami a szabad sajtó helyi megteremtéséből ered, ki kell használnunk. Élni kell azzal, hogy most már a helyi és országos hírek – valódi hírek nem csak a fideszes propaganda – eljuthatnak egy-egy vidéki város határain túl is. Ebben van nagy jelentősége a szabad városok együttműködésének, hogy ezt közösen megteremtsék. Egy teljesen más hatalom-, államfelfogást, szociális modellt kell bemutatnunk. Azt gondolom, hogy Magyarországon esélyteremtő államra van szükség, mert a szegénység, az egyenlőtlenségek növekedése és a lecsúszás veszélye kritikus szintet ért el, valódi esély pedig akkor lesz, ha korszerű oktatást, magas szintű egészségügyi ellátást és szociális biztonságot teremtünk mindenki számára. A hatalomtól anyagi függőségben lévők ugyanis nem képesek megvédeni a demokráciát. A szabad településeken ezeken a problémákon már részben lehet segíteni. Az ellenzéki együttműködéssel párhuzamosan ezek a pártok vetélkednek is egymással. A Momentum elnöke pedig arról beszélt, hogy érdemes lenne összeolvadniuk az önök szövetségesével, a Párbeszéddel, valamint az LMP-vel. Ezt hogy értékeli? A vetélkedés a demokrácia természetes része. Az MSZP-Párbeszéd szövetségét pedig éppen most mélyítjük tovább, erről a napokban állapodtam meg Szabó Tímea frakcióvezetővel. A szakmai munkát is összehangoljuk és a helyi önkormányzati munkában is koordinálunk. A jövő ugyanis zöld és baloldali. A DK-nak sem lenne ellenére, hogy az MSZP szavazóit és a tagság egy részét is átcsábítsa. Ez ellen hogyan védekeznek? Lássunk tisztán: az ellenzéki pártok közös ellenfele a Fidesz, és 2022-ben kormányváltást akarunk. Ezért a szűk pártérdekeket alá kell rendelnünk a közös céloknak, mert külön-külön egyik 10 százalék körüli párt sem fogja tudni felvenni a versenyt a Fidesszel. Ha nem egymás ellen küzdünk, hanem egyesítjük erőinket és valós választási és kormányzati alternatívát tudunk nyújtani egy tartós szövetségben, akkor képesek leszünk valódi kihívást intézni a Fideszhez. Emellett következetesen képviseljük a társadalmi igazságosságon és a társadalmi szolidaritáson alapuló baloldali politikánkat. Új baloldali szövetséget építünk, reagálva a XXI. század társadalmi kihívásaira, amelyben a zöld gondolat is hangsúlyosan megjelenik.



A következő választáson ugyanez az öt párt fut neki a voksolásnak és többé–kevésbé ebben a felállásban? A jelöltek kiválasztása biztosan más lesz, mint 2018-ban. Most minél több helyen előválasztásra lesz szükség, ennek részleteiben kell megegyeznie az ellenzéki pártoknak. Mert ez egy olyan kampánnyal is jár, ami aktivitásra tud bírni sok választópolgárt. A helyi szervezeteink erre már elkezdték a felkészülést. A miniszterelnök-jelöltet mindenképpen, de minél több képviselőt is így kell kiválasztani.