Szinte mindegy, ki lesz a magyar válogatott ellenfele

Pénteken eldől, hogy Bulgária, Izland, Izrael vagy Skócia lesz a magyar labdarúgó-válogatott ellenfele a Nemzetek Ligája rájátszásában.

Pénteken déli 12 órakor (tv: M4 Sport) Nyonban kisorsolják a labdarúgó Nemzetek Ligája rájátszásának párosításait. A tét a részvétel kiharcolása a "hátsó bejáraton" keresztül a jövő nyári Európa-bajnokságra, amelynek Budapest is társrendezője. Azok az együttesek kaptak újabb esélyt, melyek az NL előcsatározásai során a legjobb eredményeket érték el azon csapatok mögött, melyek az Eb-selejtezőket csoportjaik első két helyén zárták.

Azt már a sorsolás előtt lehet tudni, hogy a magyar válogatott március 26-án idegenben lép pályára. Az is biztos, hogy Bulgária, Izland, Izrael vagy Skócia ellen. Ezek az együttesek vagy ugyanolyan erősek vagy jobbak Walesnél, amely ellen a magyaroknak egyetlen percig sem volt esélyük kedden Cardiffban. Ebből kiindulva nem sok jóra lehet számítani, bárki is kerül szembe Marco Rossi szövetségi kapitány együttesével. Ráadásul ez csak az elődöntő. Ha valamilyen csoda folytán sikerülne továbbjutni, akkor egy újabb csatát is sikerrel kell megvívni az Eb-részvételhez, minden bizonnyal még erősebb riválissal szemben.

Lehet arra hivatkozni, hogy a walesiek ellen 2-0-ra elveszített mérkőzésen nem játszhatott a sérült Kádár Tamás és Willi Orbán, illetve az eltiltott Korhut Mihály, csak ez nem visz előrébb. Azt kell megfejteni, miért nem képes a válogatott megközelíteni a hazai pályán nyújtott teljesítményét? Miért csak Azerbajdzsánt sikerült megverni idegenben? Rossi szerint a játékosok képességei behatároltak, ha ez így van - és a szakembernek minden bizonnyal igaza van -, akkor meg lehet állapítani, hogy a kormány az elmúlt években milliárdokat dobott ki az ablakon az akadémiák ellenőrzés és számonkérés nélküli támogatásával.

Az akadémiák feladatukat nem látták el, nem adtak nemzetközi szinten versenyképes játékosokat a magyar futballnak. Ez nem Rossi hibája, de neki kell viselni a következményeket, az akadémiák pedig lubickolnak tovább az állami milliárdokban mindenféle elszámoltatás nélkül.

A lehetséges ellenfelek közül talán Bulgária ellen lenne a legtöbb remény a sikerre, itt lehet a legkisebb a különbség a válogatottak tudása között. A bolgárok egy győzelemmel, három döntetlennel, négy vereséggel lettek negyedikek Anglia, Csehország és Koszovó mögött, Montengró előtt. Október 14-én az Anglia elleni hazai 0-6 alkalmával kétszer szakadt félbe a mérkőzésük a szurkolók rasszista rigmusai miatt. A botrány után lemondott Kraszimir Balakov szövetségi kapitány és a kormány felszólítására Boriszlav Mihajlov, a labdarúgó-szövetség elnöke is. A rasszizmus elleni harcban Bulgária fényévekkel jár Magyarország előtt. A játékoskeret tekintetében kisebb a különbség, a bolgároknak az utolsó selejtezőjükön, Csehország ellen nem volt olyan labdarúgó a keretükben, aki Európa legerősebb bajnokságaiban - Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország - az első- vagy másodosztályban szerepelne.

Skócia harmadik lett Belgium és Oroszország mögött, de nem volt esélye a továbbjutásra, kilenc ponttal maradt el az Eb-szereplést érő pozíciótól. A szigetországiak huszonegy éve nem szerepeltek világ- vagy Európa-bajnokságon. A FIFA világranglistáján három hellyel állnak a magyarok mögött (53. pozíciót foglalják el). Leggólerősebb játékosuk az Aston Villát erősítő középpályás, John McGinn, a 25 éves futballista összesen hét gólt szerzett, San Marino ellen háromszor találta a kapuba. Ha a skótokkal kerül össze a magyar csapat, akkor a mérkőzést minden bizonnyal a glasgow-i Hampden Parkban rendezik, amelynek hangulata sokkal félelmetesebb a cardiffi stadionnál, ahol nagyon bátortalan és szárnyaszegett volt a magyar csapat.

Izrael ötödikként zárta a kvalifikációs sorozatot Lengyelország, Ausztria, Észak-Macedónia és Szlovénia mögött. Hazai pályán viszont csak a lengyelektől szenvedett vereséget, 4-2-re legyőzte az Eb-résztvevő osztrákokat, viszont csupán döntetlent ért el Szlovéniával és Észak-Macedóniával szemben. Az izraeliek legjobbja a kínai Gangcsuban szereplő Eran Zahavi. A 32 éves csatár tizenegy gólt szerzett a selejtezők során, ez hárommal több annál, ahányszor a magyar válogatott betalált nyolc meccsen az ellenfelek kapujába.

Izland ellen lenne a legkevesebb esély, az északiak hét éve még a 136. helyen álltak a FIFA világranglistáján, jelenleg a 40. pozíciót foglalják el. A 2016-os Európa-bajnokságon negyeddöntősök voltak, a tavaly nyári oroszországi világbajnokságon nem jutottak tovább a csoportjukból. Az Eb-selejtezők során az utolsó előtti fordulóig versenyben voltak a törökökkel és a világbajnok franciákkal a továbbjutásért. Izland a tökéletes példa arra, hogyan lehet felhozni egy sportágat a legmagasabb szintre milliárdokért épített stadionok és akadémiák nélkül, kóklerek helyett profi szakemberekkel.