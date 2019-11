Szabad szemmel - Csakis a Fidesz nélkül

Nemzetközi sajtószemle, 2019. november 22.

Frankfurter Rundschau Csakis a Fidesz nélkül – mutat rá a baloldali lap kommentárja, miután az Európai Néppárt új elnöke január végéig dűlőre akarja vinni a kérdést a Fidesz tagságáról. A bejelentés örvendetes, miután a pártcsalád éveken át csak hárította az ügyet és a végén felfüggesztve a magyarok tagsági jogait. Az EPP eddigi elnöke, Joseph Daul problémás gyereknek minősítette Orbánt, ily módon bagatellizálva az ügyet - a magyar vezető legnagyobb tetszésére. Mert az uniós pénzeket köszönettel elvette, ám közben illiberális demokráciát épített ki. Kantárra vette az igazságszolgáltatást, a tudományt és a sajtót. Megtagadott minden együttműködést a menekültpolitikában. Ily módon azonban már semmi keresnivalója az európai kereszténydemokraták soraiban. Persze ha kiteszik a szűrét, az sem változtat az orbáni politikán. Ám a Néppárt tisztességesen viselkedne. Az új Bizottság indulása a legalkalmasabb időpont, hogy tiszta viszonyokat teremtsenek, úgy, ahogyan azt von der Leyen ígérte. A német politikus ugyanis kijelentette: soha nem fogja megengedni, hogy nacionalisták és populisták szabják meg az európai életmódot. Ám ez kizárólag a Fidesz nélkül lehetséges.

New York Times/Washington Post/AP Miközben az Európai Néppárt a Fidesz további sorsáról tanakodik, a tömörülés új elnöke harcot hirdetett az orbáni illiberalizmus ellen, de a tagok közül nem mindenki ért egyet vele. Tusk bejelentette, hogy január végéig döntik el, mi legyen a magyar kormánypárttal, akkorra zárul le a kérdés előkészítésével megbízott 3 bölcs vizsgálata. A magyar kormányfőt széles körben úgy tekintik, mint aki autokrata és visszaszorította országában a demokráciát. Ám a korábbi szlovén miniszterelnök, Jansa azt hangoztatta az európai kereszténydemokraták zágrábi kongresszusán, hogy nincs értelme megbüntetni az egyik legsikeresebb tagpártot. Szerinte egyébként a vége az lesz, hogy a Fidesz marad a pártcsaládban.

Politico Néppárti illetékesek azt közölték, hogy a háromtagú vizsgáló bizottság a következő év elejére teszi le az asztalra jelentését a magyar demokrácia helyzetéről. Előtte, a jövő hónapban még egyszer tárgyalnak Orbán Viktorral, akivel idáig már kétszer találkoztak. Ha megvan a vélemény, akkor Tusk azt ígéri, hogy intenzív konzultációba kezd. Azt akarja, hogy utána január végéig eldőljön: tag maradhat-e a Fidesz. Az új elnök kifejtette, hogy határozottan harcolni kíván az orbáni illiberális demokrácia ellen. A jelentés hozzáfűzi, hogy az EPP befagyasztotta a magyar párt tagsági jogait, mert így akarta megmutatni szavazóinak, hogy nem veszi félvállról Budapest EU-ellenes retorikáját és a magyar jogállam meggyengítését.

FAZ A pápa is úgy gondolja, hogy az Európai Néppárt jövője szempontjából döntő, mi lesz a Fidesz tagságával. Erről Tusk tájékoztatta a 40 párt képviselőit a zágrábi kongresszuson. Merthogy az EPP vadonatúj vezetője a múlt hónapban családostul (feleség + két felnőtt gyerek) a Vatikánban járt, és elárulta az egyházfőnek, hogy nem tér vissza a lengyel politikába, hanem a kereszténydemokrata szövetség elnöki tisztét pályázza meg. Ferenc ezután kérdezte meg tőle, vajon az EPP különbséget tud-e tenni a népszerűség és a populizmus között. Vagyis hogy miként ítéli meg a populista Orbán Viktort? A felfüggesztés miatt a magyar kormánypárt egyetlen képviselője sem lehet jelen a horvát fővárosban. A pártcsalád azt követeli a miniszterelnöktől, hogy az ne egyszerűen tegyen hitet az alapértékek mellett, hanem tartsa is be azokat. Ám a politikus meggátolt minden érdemi vitát ez ügyben. Tusknak döntenie kell, és ezt készíti elő Zágrábban. Mint hangsúlyozta, nem szabad a terepet átengedni olyanoknak, akik be akarják adni az embereknek, hogy a szabadság és biztonság kölcsönösen kizárja egymást. Márpedig ha ő mondja, annak különleges nyomatéka van. Ő volt az első kelet-európai politikus, aki magas uniós tisztséget töltött be és ez csak jót tett az EU-nak. Újfajta megközelítést hozott a brüsszeli politikába. Kimondta, ha valami nem tetszett neki. Nemrégiben Macron fejét mosta meg. Most az EPP élére lép, ott is úttörőnek számít, hiszen a Vasfüggöny túloldalán nőtt fel – emeli ki a konzervatív újság.

Le Monde Macron új keleti politikája, ideértve az észak-macedón és albán csatlakozási folyamat megkezdése ügyében kimondott vétót, haragot vált ki Közép-Európában. Pedig a politikus egy éve még körbejárta a térséget, szemben elődeivel, akik „elhanyagolható mennyiségnek" tartották a régiót. Ám azóta gyökeresen megváltozott a helyzet. Az elnök mind inkább visszatér a hagyományos párizsi külpolitikához és újabban nem túl elismerően nyilatkozik ezekről az államokról. Mindezt csak tetézi, hogy az államfő újra kívánja gondolni a viszonyt Moszkvával, miután agyhalottá nyilvánította a NATO-t. Véleményét csak egy valaki fogadta viszonylag kedvezően a földrész közepén: Orbán Viktor, aki megerősítette, hogy fejleszteni kell a magyar hadsereget. Macron pedig nyilvánosan azt mondta, hogy számít a nacionalista magyar vezetőre, mert jobb belátásra kell bírni a lengyeleket Oroszország kapcsán. Vagyis új szövetség van kialakulóban, noha az elnök a májusi EP-választások előtt a kampányban még Orbánt és az illiberálisokat nevezte meg fő ellenfeleiként. Paul Lendvai riasztónak tartja a retorikát és a döbbenetes pálfordulatot Magyarország és Oroszország ügyében. A magyar kormányfő 10 év után, a múlt hónapban járt az Elysée-palotában. Azóta a budapesti erős ember békülékenynek mutatkozik Macronnal szemben, nem úgy, mint a választási kampány során. A bővítés kapcsán tudomásul vette az elutasító francia álláspontot, sőt kifejtette, hogy nem ellenzi, ha új fejezetet nyitnak ebben a kérdésben. Egyébiránt kifejezetten oroszbarát. A Balkánon pedig kifejezetten zavaró repüléseket végez. Menedéket adott az elítélt korábbi macedón miniszterelnöknek és olyan politikusokat, illetve sajtóorgánumokat támogat a félszigeten, akik és amelyek közel állnak nacionalista vonalához. Az új francia keleti politika azzal fenyeget Közép-Európában, hogy Macron hátat fordít mindazoknak, akik nagy reményeket fűztek liberális eszméihez.

Economist Trump miatt Amerika elveszti a korrupció ellenes küzdelmet Kelet-Európában. Az eltelt két hétben az elnök elleni alkotmányos jogsértési eljárás során elhangzott vallomások rávilágítottak, hogy az USA nem csupán emberi jogi megfontolásokból szorgalmazza a jogállamot a térségben, hanem azért is, mert látja, hogy a kenőpénzek rendszere alapvető csatorna az orosz befolyás számára. Az egész ukrajnai Biden-ügy azzal függ össze, hogy a volt alelnök tiszta viszonyokat akart az országban, ám az ottani korrupció visszalőtt. Így most bajban van Amerika, amikor szeretne véget vetni a vesztegetések rendszerének Közép- és Kelet-Európában. A washingtoni kormányzat krémje csak időszakos segítséget ad hozzá. Ráadásul az elnök elleni vizsgálat olyan magatartásra világít rá a tengerentúlon, amit az Egyesült Államok másutt elítél. Egy magas rangú külügyi tisztségviselő felmérhetetlennek nevezi az így okozott károkat. Évtizedek kellenek, amíg az ország visszaszerzi hitelét a világban. Márpedig ezért nagy kár. A volt szocialista országokban a korrupció ellen harcoló erők a hideg háború vége óta támaszkodnak az USA támogatására. A State Department anyagi forrásai mentőövet jelentenek a civil szervezetek számára. Amerika pl. a magyar és a lengyel bírák mellé állt, amikor a két hatalom megpróbálta aláásni a bíróságok függetlenségét. Victoria Nuland, aki a régió felelőse volt Obama idején, arra hívja fel a figyelmet, hogy a korrupció segített külső erőknek behatolni a térségbe, de egyúttal belülről rohasztott bizonyos EU- és NATO-tagokat. A változás Trump idején, Wess Mitchell színrelépésével kezdődött, mert ő úgy gondolta, hogy a túl éles washingtoni bírálatok csak még inkább a Moszkva-barát vonal felé tolják a magyarokat, románokat és bolgárokat. Úgy hogy nem kell feszegetni a piszkos anyagi ügyeket. A külügyi vezető azóta már lemondott, de a vesztegetések ellen fellépő amerikai nagykövetek azóta sem lehetnek biztosak abban, hogy a Fehér Ház mögöttük áll. Sőt, az még inkább csak alájuk vág, lásd, hogy a budapesti képviselet vezetője megszervezte Orbán és Trump tárgyalását, noha az apparátus igyekezett távolságot tartani a kormányfő korrupt és Kreml-barát rendszerétől. De a Fehér Ház hozzáállása folytán várható az is, hogy az amerikai titkosszolgálat vonakodik majd bizonyítékokat átadni a kenőpénzek ügyében nyomozó román ügyészeknek. Ugyanakkor a térség érintett kormányai előszeretettel vesznek amerikai fegyvereket, hogy jók legyenek Washingtonnál. Ám az így szerzett biztonság könnyen illuzórikus lehet, ha ezek az országok nem szállnak szembe a korrupcióval. Csak éppen ehhez egyre kevesebb segítségre számíthatnak az USÁ-ból, politikai okok miatt. Trump miatt Amerika elveszti a korrupció ellenes küzdelmet Kelet-Európában. Az eltelt két hétben az elnök elleni alkotmányos jogsértési eljárás során elhangzott vallomások rávilágítottak, hogy az USA nem csupán emberi jogi megfontolásokból szorgalmazza a jogállamot a térségben, hanem azért is, mert látja, hogy a kenőpénzek rendszere alapvető csatorna az orosz befolyás számára. Az egész ukrajnai Biden-ügy azzal függ össze, hogy a volt alelnök tiszta viszonyokat akart az országban, ám az ottani korrupció visszalőtt. Így most bajban van Amerika, amikor szeretne véget vetni a vesztegetések rendszerének Közép- és Kelet-Európában. A washingtoni kormányzat krémje csak időszakos segítséget ad hozzá. Ráadásul az elnök elleni vizsgálat olyan magatartásra világít rá a tengerentúlon, amit az Egyesült Államok másutt elítél. Egy magas rangú külügyi tisztségviselő felmérhetetlennek nevezi az így okozott károkat. Évtizedek kellenek, amíg az ország visszaszerzi hitelét a világban. Márpedig ezért nagy kár. A volt szocialista országokban a korrupció ellen harcoló erők a hideg háború vége óta támaszkodnak az USA támogatására. A State Department anyagi forrásai mentőövet jelentenek a civil szervezetek számára. Amerika pl. a magyar és a lengyel bírák mellé állt, amikor a két hatalom megpróbálta aláásni a bíróságok függetlenségét. Victoria Nuland, aki a régió felelőse volt Obama idején, arra hívja fel a figyelmet, hogy a korrupció segített külső erőknek behatolni a térségbe, de egyúttal belülről rohasztott bizonyos EU- és NATO-tagokat. A változás Trump idején, Wess Mitchell színrelépésével kezdődött, mert ő úgy gondolta, hogy a túl éles washingtoni bírálatok csak még inkább a Moszkva-barát vonal felé tolják a magyarokat, románokat és bolgárokat. Úgy hogy nem kell feszegetni a piszkos anyagi ügyeket. A külügyi vezető azóta már lemondott, de a vesztegetések ellen fellépő amerikai nagykövetek azóta sem lehetnek biztosak abban, hogy a Fehér Ház mögöttük áll. Sőt, az még inkább csak alájuk vág, lásd, hogy a budapesti képviselet vezetője megszervezte Orbán és Trump tárgyalását, noha az apparátus igyekezett távolságot tartani a kormányfő korrupt és Kreml-barát rendszerétől. De a Fehér Ház hozzáállása folytán várható az is, hogy az amerikai titkosszolgálat vonakodik majd bizonyítékokat átadni a kenőpénzek ügyében nyomozó román ügyészeknek. Ugyanakkor a térség érintett kormányai előszeretettel vesznek amerikai fegyvereket, hogy jók legyenek Washingtonnál. Ám az így szerzett biztonság könnyen illuzórikus lehet, ha ezek az országok nem szállnak szembe a korrupcióval. Csak éppen ehhez egyre kevesebb segítségre számíthatnak az USÁ-ból, politikai okok miatt.

Economist Egyes gazdák meglepően ügyesen fejik meg az európai adófizetőket, de nem Franciaországban, hanem Kelet-Európában. Napjainkban nagy-nagy vita zajlik az unió következő hétéves költségvetéséről, az egyik legnagyobb bökkenő éppen a mezőgazdaság, amely jelenleg a kiadások 37 %-át emészti fel. A Bizottság a támogatások jelentős részét az agrárszférától a kutatásra és technológiai fejlesztésre kívánja átirányítani, ami abszolút értékben kb. 5 %-os csökkentést jelenteni, erre idáig még nem volt példa. Macron egyetlen petákról sem hajlandó lemondani, de vannak olyan megfontolások is, amelyek jobb belátásra vezetik rá ezeket az államokat. Fontos szempont a jövőben az alapok elköltéséhez, hogy a pénzek odaítélését az eddiginél jobban kapcsolják-e az üvegházhatás csökkentéséhez. Azon kívül a New York Times nemrégiben leleplezte, hogy főként magyar termelők irányított földvásárlásokkal szereznek jelentős támogatásokat, illetve irányítanak kemény suskát a haverokhoz. Itt felvetődik, hogy nem kellene-e az eddiginél szigorúbban ellenőrizni az EU-források felhasználását. A Bizottság azon van, hogy korlátozzák a terület alapján járó kifizetéseket, ám ezt a volt szocialista országok erősen ellenzik. Azt szeretnék, ha továbbra is kopaszthatnák az európai adófizetőket.

Yahoo/AP/Anti-Defamaiton League Minden 4. európai táplál antiszemita érzelmeket, de míg a jelenség nyugaton változatlan szinten mozog, addig keleten egyre erősödik. A legnagyobb mértékben Lengyelországban van jelen, ott 4 év alatt 37-ről 48 %-a nőtt. Magyarországon a lakosság 41 %-át érinti, szemben a korábbi 40 %-kal. Mindezt a new yorki jogvédő szervezet, az Anti-Defamation League megbízásából készült felmérés állapította meg, amelyet 14 uniós tagállamban készítettek. A lengyel és a magyar kormányt zsidó szervezetek bírálják, bár mindkettő tagadja, hogy antiszemita volna. Magyarországon elsősorban a Soros elleni kampány a vád tárgya. Ugyanakkor keleten az antiszemitizmus magas szintje ellenére is viszonylag ritkák az ilyen jellegű erőszakcselekmények, miközben azok száma egyre nő a briteknél és a németeknél. Ami a részletes magyar adatokat illeti, nálunk az emberek 69%-a gondolja úgy, hogy a zsidók túl nagy befolyást élveznek a gazdaságban. 63 % túlzottnak véli hatalmukat a nemzetközi pénzpiacokon. 61 % úgy látja, hogy nem kellene annyit beszélniük a holokausztról. 57 %-nak meggyőződése, hogy a zsidók hűségesebbek Izraelhez, mint a saját országukhoz. Egyébként az ellenérzések, amelyek 3,4 millió magyarnál mutathatók ki pregnánsan, leginkább a férfiakra, illetve a 18-34 év közötti korosztályra jellemzőek.

Die Welt Az uniós partnerek egyre nagyobb aggodalommal figyelik, hogy Magyarország valóságos földi paradicsomot, uniós logisztikai központot jelent a Huawei számára, sőt, a vitatott kínai high tech-konszern most