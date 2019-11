Hirtelen tízmilliárd forinttal lett gazdagabb egy magyar

Miközben sorra szüntetik meg a Borkai Zsolt ügyében indult nyomozásokat, a hatóságok kiemelten foglalkoznak az őt lebuktató blog szerzőivel.

Hamis vád és nagy nyilvánosság miatt elkövetett rágalmazásért hamarosan meggyanúsíthatják az „ördög ügyvédjét”, aki nem magányos elkövető, hanem több személy egy ellenzéki párthoz közelálló körből - állítja a Magyar Nemzet , bár azt nem árulják el, hogy melyik párt lenne érintett az ügyben. A lap emlékeztet, hogy az „ördög ügyvédje” blog tette közzé azt a titokban készült szexvi­deót, amin többek között Borkai Zsolt volt győri polgármester és ügyvéd barátja, Rákosfalvy Zoltán látható egy jachtos orgián, és ami a politikus bukását okozta.

Miféle bűncselekmények?

A szexjelenetek kommentálása mellett a blog szerzője vagy szerzői egy sor bűncselekményről is beszéltek, így kokainfogyasztásról, illetve közpénzek ellopásáról, amelyekről bizonyítékokat is ígértek, de ezek a mai napig nem kerültek elő – jegyzi meg a kormánypárti lap. Hozzáteszik, hogy ügyészség bizonyítékok hiányában megszüntette a hivatali visszaélés és kábítószer-használat gyanújával indított nyomozásokat, melyeket a Borkai-botrány kapcsán Tényi István és a győri Párbeszéd feljelentései után indítottak.

A Magyar Nemzet kitér arra is, hogy zsarolással gyanúsítják a nyomozók azt a két nőt, akik prostituáltként szolgáltattak Borkainak és az ügyvédnek a horvátországi hajóúton, és Póczik József volt válogatott labdarúgót is. Póczik állítása szerint úgy került kapcsolatba a Borkai-üggyel, hogy ő vitt el néhány, ismeretlenektől kapott szexfotót a volt győri polgármesternek - nem azért hogy zsarolja (ezt a gyanúsítást vissza is utasítja), hanem, hogy figyelmeztesse és segítsen neki.

A kormánypárti lap felsorolásából úgy tűnhet, mintha Borkai Zsolt csak elszenvedője és nem aktív előidézője lenne a korrupciógyanút is felvető országos botránynak

Az pedig egyértelműen látszik, hogy az ügyészség nem egyforma lelkesedéssel nyomoz Borkai megzsarolása és felelőssége ügyében.

Több Borkai-közeli vállalkozót is kihallgattak

Arra azonban nem térnek ki, hogy gyanúsítottá váltak a Borkai köréhez sorolt vállalkozók is. a Magyar Hang úgy értesült, hogy gazdasági ügyek miatt tartottak házkutatást két, Borkai érdekköréhez tartozó üzletembernél, Szabó Ervinnél és Neumann Zoltánnál, és mindkettőjüket Budapestre szállították gyanúsítotti kihallgatásra.

Mint arról a Népszava is többször írt, a nyilvánosságra került szexvideón Borkai mellett látható barátja, az ügyvéd Rákosfalvy Zoltán és – ruhában – a győri étterem tulajdonos, Szabó Ervin is. Neumann nem látható a videón, őt a Borkai érdekkör meghatározó háttéremberének tartják. Szabó Ervin kegyelt helyzetben volt Győrben, hiszen – mint arról az Index írt – a városban közpénzből rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon például a vesztes ajánlatnál négyszer drágábban, 896 millió forintért nyerte el az étkeztetés feladatait. Azt már lapunk szúrta ki, hogy Borkai lánya 2014-ben vett Szabótól egy céget, amelynek bejelentett címe a most kihallgatott vállalkozó

Csak emlékeztetőül: Borkai fia Rákosfalvynak köszönhet sokat, az ő érdekeltségébe tartozó, lényegében bevétel nélküli cégnél dolgozott havi egymilliós fizetésért. Rákosfalvy kapcsán a Magyar Hang azt írta: különös módon nemrég csőtörés volt irodájában, aminek következtében dokumentumok semmisültek meg.