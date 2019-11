Egy 11 éves kislány meggyilkolása miatt 900 embertől vettek DNS-mintát

Klaus Johannis, a nagy esélyes elzárkózott a jelöltvitáktól.

Sem az első fordulóban megméretkező 14 elnökjelöltnek nem volt közös vitája, sem a második fordulóba bejutó két politikusnak, ugyanis a hivatalban lévő államfő, a vasárnapi voksolás toronymagas favoritja, Klaus Johannis mindenféle vitától elzárkózott. A második forduló véghajrájában ugyan az elnök szervezett magának egy show-t, egy pódiumbeszélgetést, de annak lebonyolítása még saját támogatói táborában is visszatetszést szült. Azok az újságírók vehettek részt rajta, akiket az elnöki hivatal meghívott, a kérdezz-felelek kampányrendezvénynek maga Johannis volt a moderátora, annak adta meg a szót annak, akinek épp akarta. Ezzel egy időben ellenfele, a nemrég megbuktatott volt miniszterelnök, Viorica Dancila két és fél órás sajtóértekezletet tartott, nem kijelölt újságírókkal. Dancila ezúttal is tovább erősítette a „buta szőke” sztereotípiát, olyan kérdéseket próbált – ezúttal is első nekifutásra sikertelenül megválaszolni – amelyeket már célzatosan, elhíresült butaságát bizonyítandó tettek fel neki. Mérnöki végzettsége ellenére a kör területének képlete okozott gondot ezúttal Dancilanak. A párhuzamos rendezvényen a fizikatanár Johannis mosolygott ellenfele bakiján, de ő maga nem válaszolta meg a kérdést. Ez az eset is jelzi a román elnökválasztás második fordulójának súlyát. Johannis37,82 , Dancila 22,26 százalékon végzett. A két forduló között közvélemény-kutatást nem adtak közre, de előzetesen 65-35 százalékot mérték Johannis javára. Bár már az első forduló is rekord alacsony részvétel mellett zajlott, vasárnap vélhetően ennél is kevesebben járulnak az urnákhoz. A rendszerváltás óta most először esett 50 százalék alá a részvétel egy elnökválasztáson- november 11-én 47,66 százalék volt. A romániai magyarok részvétele az első fordulóban is az országos átlag alatt volt, ami ezúttal még alacsonyabb lesz. Az RMDSZ egyik jelöltet sem támogatja, a magyarok túlnyomó többsége eleve bizalmatlan a PSD mindenkori jelöltjeivel szemben, Dancila soha nem volt népszerű magyar berkekben. Johannisban pedig csalódtak. A német nemzetiségű elnökre tömegesen szavaztak a magyarok 2014-ben, de államfőként Johannis mereven elzárkózott a kisebbségi kérdéstől, soha egyetlen gesztust nem tett a kisebbségek-magyarok felé, sőt hosszú ideje ő volt az első román államfő, aki március 15-i magyar nemzeti ünnepen egyetlen üdvözlő szót sem küldött a magyarok felé.