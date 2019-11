Kásler: megígértem, lesz struktúraváltás

Struktúraátalakítás lesz, de szó sincs az alapellátás államosításáról, vagy kórházak bezárásáról – állította Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kedden a parlament népjóléti szakbizottságában.

- Ha azt kérdezik, hogy a struktúraváltásra készülnek-e tervek, arra az a válaszom, számos elképzelés van. Ha ezekből valamelyik eljut az ellenzékhez, soha ne legyenek biztosak abban, hogy az reális. Azért is bizonytalanok ezek a kiszivárogtatott anyagok, mert a lopott holminak nincs gazdája” – reagált Kásler Miklós a Jobbikos Lukács László György kérdésére, aki azt próbálta megtudni: valóban készült-e az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) műhelyében olyan dokumentum, ami a sajtóban megjelent. Ha készült, akkor miért nem vállalják, és miért nem vitatják meg a szakmával, illetve a lakossággal? A miniszter válaszában még azt is mondta: ő a ciklus elejétől ígéri a struktúraváltást, és ezt meg is tartja. Ám ez az ő értelmezésében azt jelenti, hogy ott maradnak meg a szolgáltatások, ahol ahhoz megvannak a feltételek. Példaként saját szakterületéről hozott példát. Mint mondta: a 2000-es évek elején országszerte mintegy 500 helyen folytak kemoterápiás kezelések, miközben annak nem voltak meg mindenütt a feltételei, mostanra már csak 143 intézményben van ilyen ellátás. Ezzel a változással a betegek minőségi ellátáshoz jutottak – mondta. A járási alapú, integrált alapellátásról pedig azt mondta: mindössze arról van szó, hogy területi ellátási egységben gondolkodnak, főként azokon a helyeken, ahol tartósan nem sikerül egy-egy körzetbe orvost találni. Ám a tervezett átalakítással nem változnak a tulajdonviszonyok, viszont 8-10 családorvos biztonságosan el tudna látni egy járásnyi területet. Egy nappal korábban a Medicalonline szakportál írt arról, hogy az emberi erőforrások minisztere arra utasította a háttérintézmények vezetőit, hogy három nap alatt dolgozzák ki a járási alapú, integrált alapellátás koncepciójával kapcsolatos elképzeléseiket. A szakbizottsági meghallgatásán a miniszter hosszan beszélt a kormány sikeres családpolitikai intézkedéseiről, valamint az egészségügyről szólva azt mondta: a cél valamennyi intézkedéssel az, hogy növekedjen az emberek egészségben eltöltött éveinek száma. Ezt a cél szolgálja az öt nemzeti népegészségügyi program is. A tárca vezetője rövid helyzetjelentést adott a vastagbélrákszűrésekről. A programban eddig 524 ezren kaptak lehetőséget a szűrésre, közülük 136 ezren küldtek mintát is. A laboreredmények alapján 11 ezer embert küldtek tovább a diagnózist pontosító vastagbéltükrözésre. Az utóbbi nyomán 1793 esetben rákmegelőző állapotot, 200 páciensénél rosszindulatú daganatot találtak.