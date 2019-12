28 millió forintnyi amfetaminnal kapcsoltak le a rendőrök egy autót - hat dílert is elfogtak

A hetedik dílert még keresik.

A rendőrség információt szerzett arról, hogy egy több főből álló társaság kábítószert árul Budapesten - írja a police.hu. Ezzel összefüggésben ellenőrizték Budapest XIV. kerületében egy autó vezetőjét a BRFK Felderítő Főosztály munkatársai 2019. november 27-én. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök egy táskában több mint 11 kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak, ezért elfogták és előállították az autó sofőrjét, a 49 éves gödi K. Oszkárt. A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd a bevezetett nyomozati cselekmények eredményeként több helyen, Budapesten és Pest megyében is kutatást tartottak. A rendőrök a kutatások során elfogtak, előállítottak és kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki három budapesti férfit; a 26 éves M. Józsefet, a 25 éves D. Zsoltot és a 32 éves K. Norbertet, valamint a 34 éves érdi Cs. Zoltánt és a 36 éves gödi P. Pétert. Az öt terjesztő lakásán és autójában összesen több mint 21 kilogramm kábítószergyanús anyagot, ötmillió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. A lefoglalt kábítószer piaci értéke közel 28 millió forint. A nyomozók 12 autót, egy teherautót, egy motorkerékpárt, egy motorcsónakot és három kerékpárt is lefoglaltak. A hat terjesztőt a rendőrök őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Az illetékes bíróság K. Oszkár és Cs. Zoltán letartóztatását elrendelte. A társaság hetedik tagja, a 28 éves budapesti Sallai Dániel György ellen elfogatóparancsot adtak ki, őt a nyomozók jelenleg is keresik.