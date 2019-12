A gázhajtást népszerűsítette a Gazprom-elnök, miközben hosszútávú gázszállítási megállapodásról tárgyalt Budapesten

Újabb hosszú távú gázszállítási megállapodásról tárgyal Budapest és Moszkva - jelentette be az orosz gázért felelős Gazprom elnökével, Viktor Zubkovval folytatott budapesti tárgyalásai után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az MTI tudósítása szerint a lehetséges együttműködési területek között említette a földgáz közlekedési felhasználását is, ami segíti a klímacélok elérését. Lapunk értesülései szerint Viktor Zubkov - aki 2007 és 2008 között Oroszország miniszterelnöki tisztségét is betöltötte - ezt követően részt vett a gázhajtásos járműveknek az állami NKM Nemzeti Közművek szervezte, CNG szakmai fórum Budapest 2019 elnevezésű, zárt körű rendezvényén. Ezen értesülésünk szerint bemutatta a hagyományos üzemanyagoknál jóval olcsóbb, egyszersmind környezetkímélőbb gázhajtású járművek oroszországi terjedését. Emellett - akár Magyarország vonatkozásában is - sürgette az adóterhek csökkentését, illetve a gázhajtású járművek állami támogatásának növelését. Az MVM elnök-vezérigazgatója, Kóbor György a rendezvényen, úgy tudjuk, ismertette a gázhajtású járművek és töltőállomásaik helyzetét, amiben lát még tennivalókat. Kedvező példaként Olaszországot említették. A szinte száz százalék metánból álló Compressed Natural Gast (CNG) elsősorban buszok, kukásautók, személygépkocsik meghajtására használják, a cseppfolyósított földgáz (LNG) pedig nagyobb erőt kifejtő kamionok, vonatok meghajtására hatékonyabb. A rendezvénnyel egy időben zajlott a Budapest LNG Summit elnevezésű konferencia is, ahol vezető magyar és külföldi szakemberek mutatták be az alapvetően tengeren szállított, a magyar gázellátás szempontjából egyre inkább előtérbe kerülő LNG piaci helyzetét.