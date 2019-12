Űrutazás, mi?

Szijjártó Péter külügyminiszter büszkén jelentette be, hogy újra magyar űrhajóst küldünk a csillagok közé. Szép vállalás ez, de a magyarok többsége alighanem kevesebbel is beérné: azzal például, hogy a vonata időben elinduljon, mondjuk Esztergomból, és érjen is oda a távoli Budapestre, még akkor is, ha esik a hó.

Ehhez képest tegnap kiderült: a havas Magyarországon reálisabb vállalásnak tetszik embert küldeni az űrbe, mint abszolválni ötven-hatvan kilométernyi vonatutat. Erre utaltak a pályaudvarról ki sem futó szerelvényekről, a kijelzőkön sorjázó késik-feliratokról készült fotók, meg azok az apokaliptikus hangulatú képek, amelyeken a fagyott váltók, sínek mellett baktató utasokat látni.

A havazás persze másutt is megnehezíti a közlekedést, de ezúttal kiderült az, amit máskor csak sejtünk: a MÁV is felelős azért, hogy öt-tíz centi hó miatt menetrendszerűen összeomlik a vasúti közlekedés. „A Nyugati pályaudvaron egy váltó és kitérő vágány tervezett éjszakai karbantartását nem fejezték be időben. Emiatt három vágányról nem tudnak indulni és érkezni a vonatok” – írta hétfő reggel a Mávinform. Arról már nem eset szó, hogy miért nem sikerült időben befejezni a munkát. Ember nem volt elég? Pénzhiány lépett fel? A kalapács romlott el? Mindezek után ráadásul kétségeink támadhatnak, hogy ha az ország egyik legnagyobb pályaudvarán nem tudnak időben végezni a váltók, vágányok karbantartásával, akkor mi lehet a többi állomáson. Mindeközben hallgatásba burkolózik a MÁV-vezérigazgató, aki szívesen tölti szabadságát adriai luxusjachtok fedélzetén, kormányközeli vállalkozók társaságában: nem rendel el vizsgálatot, nem kér bocsánatot, és nem követel több pénzt cégének a kétkezi munkások tisztességes fizetésére, új emberek felvételére.

Ami pedig az űrutazást illeti: javasolnánk, hogy véletlenül se vonaton küldjék a magyar űrhajós-tanoncokat az orosz csillagvárosba, mert esetleg még Rákoskeresztúrnál el talál bukni a misszió.