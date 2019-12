Öltözzön fel! Pénteken is marad a ködös, borongós, hideg idő

Hajnalban -2 és -10 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig -4 és +2 fok közötti értékeket mérhetünk.

is sokfelé szürke, borongós, párás, ködös időre számíthatunk, helyenként átmenetileg hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat, csupán csak délen, délkeleten szakadozhat fel kissé a rétegfelhőzet, és süthet ki pár órára a nap. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalban -2 és -10 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig -4 és +2 fok közötti értékeket mérhetünk az ország nagy részén, de az átmenetileg naposabb déli, délkeleti tájakon 5-7 fok is lehet - írja előrejelzésében az Időkép is többfelé borult, tartósan párás, ködös időre van kilátás, néhol kezdetben hószállingózás, ónos szitálás, napközben pedig átmenetileg ködszitálás előfordulhat, de helyenként napos időszakok is lehetnek. A reggeli órákban délen, délkeleten gyenge eső sem kizárt. Délután 1-11 fokra van kilátás, délen lesz enyhébb az idő.tartósan párás, borongós, és naposabb tájak váltakoznak majd. Számottevő csapadék nem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb hőmérséklet 3 és 10 fok között alakulhat.egy álcázott hidegfront hozhat többfelé esős, záporos időt, de kisöpri a talaj közeli párás, ködös levegőt, emiatt többfelé enyhébb lehet az idő, 4-12 fokos maximumokra számíthatunk. Időnként megélénkülhet a szél. Kedden kezdetben még keleten eshet. Az élénk, erős északnyugati szélben 5-9 fokot mérhetünk.