Sűrű ködre figyelmeztetnek az ország nagy részén

Vasárnap estig hidegfront súrolja a Kárpát-medencét, de mögötte csak rövid ideig tart a hideg levegő beáramlása, később a magasban újra melegedés kezdődik.

Az ország nagy részén sűrű ködre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Veszélyjelzésükben azt írták: sokfelé előfordulhat ködszitálás, ónos ködszitálás, itt-ott hószállingózás.

A tartós, sűrű köd miatt Budapestre, illetve Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyére adták ki a figyelmeztetést.

Vasárnap is nagyrészt erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, de néhol felszakadozhat a felhőzet, és a nap is kisüthet. Ónos szitálás, szitálás a ködös helyeken továbbra is lehet. Reggelig általában mérsékelt marad a légmozgás, vasárnap több helyen megélénkül a déli, délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 0 és +6 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk déli, délkeleti részén magasnyomás alakítja az időjárást, ezért arrafelé kevés a felhő, és csapadékról sem érkezik jelentés. Többnyire 15 fok körül alakul a csúcsérték, de a szárazföld belső részein - elsősorban a Balkánon és Közép-Európában - köd, illetve zárt alacsonyszintű felhőzet képződött, ahol -2, +5 fok közé ragadt be a hőmérséklet. Európa más részein változékonyabb az idő. Dél-Skandinávia felett ciklon örvénylik, amelynek melegfrontja Oroszország irányába húzódik, és a Balti-tenger térségébe szállít enyhe és nedves léghullámokat, ezért sokfelé esik az eső, helyenként a 10 mm-t is meghaladja a csapadék mennyisége. A ciklon hidegfrontja Németországon át az Ibériai-félszigetig figyelhető meg. Főként a front előtt van sok felhő, és vegyes halmazállapotú csapadék, mögötte gyorsan csökken a felhőzet, és hűl a levegő. Vasárnap estig ez a front súrolja a Kárpát-medencét, de mögötte csak rövid ideig tart a hideg levegő beáramlása, később a magasban újra melegedés kezdődik.