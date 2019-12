Bezárkózunk

Egy kormánypárti törvényjavaslat szerint a közös listán induló pártok ezután nem alakíthatnának külön parlamenti frakciót. Jól hangzik, főleg annak fényében, hogy a KDNP nevezetű párt így a parlament közelébe se kerülne. (Ne legyen kétségünk, ha Orbán Viktor akarja, ott lesznek.)

Elsőre egyébként úgy néz ki, mintha ez kedvező lenne az Orbán rendszerében ellenzékben lévő pártoknak, hiszen azzal felesleges vitázni, hogy több listával esélyük sincs legyőzni a miniszterelnököt. Így meglehet, a NER addig taktikázik, és építi le az egyébként is fáradt parlamentet, amíg éppen ők lökik bele az ellenzéket a teljes összefogásba. Ez történt október 13-án is, az eredmény pedig Orbánt és az ellenfeleit is meglepte.

Persze nem Orbán államáról lenne szó, ha nem lenne itt is vaskos trükközés, még ha ezt most nem kopaszokkal prezentálják is. Attól, hogy két – vagy több – párt közös listát állít, nem kellene törvényszerűen egy frakcióban is politizálniuk négy éven keresztül. Most viszont nem lesz más választásuk, ha közös listán tüntetik fel a jelöltjeiket. Az történik, amit a kormányfő akar. A kérdés, hogy az ellenzék képes lesz-e felülemelkedni a saját érdekein – az elmúlt kilenc évből kiindulva egyértelműen nem, de az október 13-ai eredmény némi bizakodásra ad okot –, és engedve az orbáni törvényeknek: közös pártba tömörülni.

Tény, hogy ez sem a legjobb megoldás, hiszen Hollandiában például „normálisan” működik a demokrácia úgy is, hogy több mint tíz parlamenti párt van - de mégis ez a legvállalhatóbb. A „NER-izmus” kényszeríti össze őket, az pedig csak rajtuk múlik, hogy egy esetleges váltás után, immár szétválva,ó elkezdik-e a most unalomig ismételgetett ígéreteiket megvalósítani.

Ha bejön Orbán számítása, sok kérdés nem marad. Trükközgethet tovább olyan finomságokkal, mint a házszabály módosítgatása. De egyszerűbb lenne, ha a kétharmad hozna egy olyan törvényt, amely kimondja: a miniszterelnököt csak Orbán Viktornak hívhatják. De azért az is biztos, hogy egy diktatúrát nem lehet a végtelenségig lepapírozni.