Távozik a helyettes államtitkár Palkovics minisztériumából

A fóti gyermekközpont ügyét napirenden tartó Szél Bernadettet pedig hisztériakeltéssel vádolták.

Másodszor sem tudott szavazni az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Szél Bernadett független országgyűlési képviselő határozati javaslatáról, ami a fóti Károlyi István Gyermekközpont körül kialakult helyzet tisztázására, valamint egy állandó Gyermekvédelmi Egyeztető Fórum létrehozására irányul. Bár a kormánypárti képviselők egy része –– megjelent a szerda délelőtt kezdődő ülésen, ám még mielőtt szavazásra kerülhetett volna sor, távoztak, így az ülés határozatképtelenné vált. Ez megelőzően azonban vitatkoztak is egy kicsit: Szél Bernadettet lényegében politikai hisztériakeltéssel vádolták meg, amiért folyamatosan napirenden tartja a bezárásra ítélt fóti gyermekközpont ügyét. Az ülésen részt vett Fülöp Attila szociális államtitkár is, aki szerint a határozati javaslattal újabb fejezetéhez érkezett az a „tragikomédia”, amit a politikus Fót-ügyben folytat. Konkrét szakmai érveket viszont továbbra sem tudott felhozni a gyermekközpont bezárása mellett, és azt sem cáfolta, hogy a kormányzat által korábban megfogalmazott indokok nem felelnek meg a valóságnak. Szél Bernadett újból felhívta az államtitkár figyelmét arra: nem igaz, hogy a gyermekközpont túlzsúfolt tömegintézmény; a különleges ellátást igénylő gyerekeket a fóti Károlyi-kastély 40 hektáros, ősfás parkjában kialakított, 8-10 fős lakóotthonokban gondozzák, a súlyos, pszichés gondokkal küzdő gyerekeknek kialakított speciális gyermekotthon sincs tele. A központban jelenleg összesen alig több mint 30 gyermek van. Nem igaz az sem, hogy elzárva élnének a társadalomtól, a kastélypark Fót központjában helyezkedik el és bárki számára látogatható. Nem igaz az sem, hogy a központ korszerűtlen lenne; az otthonok modern eszközökkel vannak felszerelve. Ehhez képest a korábbi tervek szerint a fóti gyerekeket zalaegerszegi és kalocsai gyermekotthonokba költöztetnék át, amelyek az alapvető jogok biztosának eddigi vizsgálatai szerint valóban túlzsúfoltak és korszerűtlenek. Nemrég azonban előkerült egy, amiben már az olvasható: nem kerülnek gyerekek Fótról Kalocsára és Zalaegerszegre. Az államtitkár nem tudott egyértelmű magyarázatot adni erre, csak annyit mondott: a fóti gyermekközpontban folyamatos az ellátás, de közben azt is folyamatosan vizsgálják, tudnak-e máshol jobb ellátást biztosítani. A KDNP-s Nacsa Lőrinc szerint Szél Bernadett „gyermekvédelmi aknamunkát” végez, amivel egy a gyermekvédelemben kialakult, működő szakmai-politikai konszenzust akar felrúgni. A fideszes Selmeczi Gabriella szerint egy gyermekvédelmi egyeztető fórum létrehozása bizalmatlanság lenne a szakemberekkel, jelenleg is működő gyermekvédelmi szakbizottságokkal szemben. Ezzel Fülöp Attila is egyetértett, mint mondta, az elmúlt 22 évben egyszer sem volt ilyen fórum, mert „ez a munka el van végezve az intézményekben”. A határozati javaslatról legközelebb már csak a tavaszi ülésszakban szavazhatnak. Ha a kormánypárti képviselők lehetővé teszik.