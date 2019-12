Ludogorec-FTC 1:0 - közvetítés percről percre

Az esemény a média teljes kizárásával zajlott le, az első képek is csak szerdán kerültek napvilágra.

Hétfőn a spanyolországi Valenciában lezajlott a hatszoros Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton és a Moto GP-szupersztár Valentino Rossi gépcseréje. A felek közös szponzoruk, a Monster jóvoltából próbálhatták ki egymás versenygépét: a brit felülhetett Rossi Yamaha YZR-M1-esére, ezzel egy időben a kilencszeres világbajnok, legendás olasz motorversenyző pedig Hamilton 2017-es Mercedesét vezethette a spanyol versenypályán.



Az esemény a média teljes kizárásával zajlott le, az első képek is csak szerdán kerültek napvilágra. A döntés hátterében sajtóhírek szerint az áll, hogy a Monster egy exkluzív dokumentumfilmet forgatott, amit majd később jelentet meg. Később aztán megszólaltak a felek, s kiderült, hogy Hamilton egyszer megpördült Rossi motorjával, s végül négy másodpercen belül végzett az olasz legjobb köridejéhez képest.

„Nagyon nehéz megülni a motort: volt egy kisebb megpörgésem, de egyben sikerült visszaérnem vele. Lépésről-lépésre tanultam a vezetését, de ez nagyon meredek dolog. Ez volt a legjobb évem eddig, ez a csere pedig csak hab a tortán” – mondta Hamilton a Sky Sportsnak. Rossi lemaradása kisebb volt, ő mindössze másfél másodperccel maradt el a brit legjobb eredményétől. Számára ugyanakkor nem volt idegen a közeg, hiszen korábban már tesztelt F1-es versenygépet.

„Mindig is nagy rajongója voltam Lewisnak, de most még inkább. Fantasztikus napunk volt, ahol a motorsport két top kategóriája nemcsak találkozott, hanem együtt is dolgozott. Igazi Forma-1-es versenyzőnek éreztem magam egy napra, nem akartam, hogy ez a nap véget érjen. Én is mentem az YZR-M1-gyel együtt Lewissal a pályán. Büszke voltam erre a pillanatra, a csapatainkra, és hogy megoszthattam a szenvedélyem vele. Technikailag nézve Valencia egy nehéz pálya, ráadásul elég szeles is volt, így egy ponton azt gondoltam, hogy nehéz lesz Lewisnak folytatnia, de ő remekül helytállt a motoron, és kiválóan teljesített. Azt hiszem, hogy ő is remekül szórakozott, és ez a lényeg” – értékelt a 40 éves motorversenyző az Autosportnak.