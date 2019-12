Az európai minimálnyugdíjért gyűjt aláírásokat a DK

Sorra táppénzre mennek a bázakerettyei szociális otthon ápolói – tudta meg lapunk. A tárca magyarázkodik, a falu a turizmusát is félti.

"Van egy olyan egészségügyi helyzet, egy fertőzés, ami ismert, és amelyet már kezelnek szűrésekkel" – mondta az MTI-nek Fülöp Attila, a humántárca államtitkára a Népszava csütörtöki cikkére reagálva. Arról viszont nem tett említést, hogy ezt az MRSA-fertőzést nem most, hanem több mint egy éve észlelték először a pszichiátria betegeket gondozó bázakerettyei intézményben, a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig csak a napokban tudta meg ezt és kezdett intézkedni. Azt viszont állította: szó sincs az ügy eltussolásáról. Fülöp Attila nem beszélt arról, miként történhetett meg, hogy a fenntartó több mint egy évig nem szerzett tudomást a fertőzésekről.hogy Zala megyei Bázakerettyén a múlt héten közmeghallgatást tartottak, és a helyiek itt értesültek arról: a szociális otthonban antibiotikum-rezisztens baktérium fertőz tavaly nyár óta, az intézmény vezetése pedig senkit nem értesített. Annak ellenére sem, hogy az otthon lakói kijártak a faluba, a helyiek közül pedig többen is az intézményben dolgoznak. Úgy tudjuk, augusztusban több tucatnyian szenvedtek a gennyes tályogokkal és fekélyekkel járó betegségben, s jelenleg is 20-25 gondozotton mutatható ki a fertőzés. A helyiek szerint a közmeghallgatáson a háziorvos bejelentette: egészségügyi vészhelyzetet rendelt el. Az SZGYF és az Emmi államtitkára tagadta ezt. Az viszont tény: az SZGYF vizsgálatot indított, kedden pedig karantént rendeltek el az intézményben, és megszervezték a gondozottak, dolgozók teljes MRSA-szűrését is. A Zala Megyei Kormányhivatal közölte: „Az otthonban történt megbetegedés a lakosság számára veszélyt nem jelent.”