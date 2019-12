Panelház robbanhatott Németországban, legalább 25-en megsérültek

Nem csak Európában, Amerikában is nő az aggodalom, hogy az USA esetleg kivonul a nemzetközi biztonsági egyezményekből. A Kongresszus megpróbálja ennek fékek közbeiktatásával elejét venni.

John McCain szenátor több mint egy éve halott, ám a sírból is kísérti az általa mélyen megvetett Donald Trumpot. Eredetileg még ő javasolta demokrata párti kollégájával, Tim Kaine-nel, hogy az amerikai Kongresszus iktassa törvénybe a NATO-ból való egyoldalú kilépés tilalmát. Erre az adott okot, hogy Trump a 2016-os választási kampányban, majd később elnökként is többször kétségbe vonta az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének létjogosultságát, pénzt követelt a tagállamoktól az amerikai védelemért és azt is mondta, hogy egy konfliktus esetén csak azokat a szövetségeseket segítenék, akik nemzeti össztermékük legalább 2 százalékát "fizetik be" a NATO kasszájába. (Ez utóbbi pont teljes félreértés, a NATO tagállamai felé a saját védelmi kiadásaiknak minimum a GDP 2 százalékán tartása az elvárás.) A McCain-Kaine javaslat szerdán egyhangú támogatást kapott az amúgy republikánus többségű Szenátus külügyi bizottságában. A javaslat törvényerőre emelkedése esetén bezárná azt a jogi kiskaput, amelynek értelmében, bár a nemzetközi egyezményekhez való csatlakozáshoz kétharmados törvényhozási többség kell, a kilépéshez elég a külpolitikát amúgy irányító elnök szava. A szenátusi jóváhagyás után a tervezet átkerül a Képviselőházba, amelynek demokrata párti vezetői már jelezték, hogy támogatják az elképzelést. Kaine szenátor szerint az elnök aligha próbálna vétózni, hiszen a kétpárti támogatás miatt biztosra vehetné, hogy a honatyák kétharmados többséggel felülírják az ellenkezését. A történet egyetlen gyenge pontja a szenátusi többség vezetője, Mitch McConnell, aki maga döntheti el, napirendjére vegye-e a felsőház a bizottsági előterjesztést. A konzervatív republikánus, külpolitikai kérdésekben héjának tartott John Bolton novemberben egy Miamiban tartott nem nyilvános rendezvényen azt mondta, hogy Donald Trump újraválasztása esetén nem kizárt, hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból. Sőt, a volt nemzetbiztonsági tanácsadó azt sem tartja kizártnak, hogy Amerika a teljes izolacionizmus útjára lép és minden nemzetközi egyezményt felmond, amelynek tagja. A történtekről beszámoló sajtó szerint a jelenlévőkön ekkor moraj futott át. A NATO-n belül kialakult bizalmi válságra jellemző, hogy Emanuel Macron francia elnök az amerikai elkötelezettség bizonytalansága miatt beállt cselekvőképtelenségre utalva már agyhalottnak nevezte a szervezetet. A Washington Post értesülése szerint a múlt héten tartott jubileumi, elvben a szervezet 70. születésnapjáról szóló csúcstalálkozóra több európai vezető előre egyeztetett vészforgatókönyvvel érkezett arra az esetre, ha Trump váratlanul bejelentené az Egyesült Államok kilépését. Londonban végül nem ez történt, sőt, Trump meglepő fordulattal éppenhogy magasztalni kezdte a NATO-t - hogy azután megsértődjön egy véletlenül mikrofonvégre kapott szurkapiszka miatt és idő előtt dérrel-durral hazautazzon. Tim Kaine szenátor az MSNBC televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy a NATO-ból való amerikai kivonulással csak Oroszország nyerne. Vlagyimir Putyinnak ugyanis régi álma és legfontosabb külpolitikai célja valósulna meg, ha a Nyugat saját maga verné szét védelmi szervezetét.