329,52 forinton az euró

Ki kell fizetnie az 1,2 milliárd forintos óriási bírságot a Facebooknak, amit a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szabott ki rá, ha kell a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) hajtja be jogsegély keretében az ír cégtől – mondta Bitai Zsófia reklámjogász.

A GVH végzése szerint a Facebook Ireland Ltd. jogsértő magatartást tanúsított azzal, hogy szolgáltatását éveken át ingyenesen hirdette. Bár a fogyasztóknak a szó szoros értelmében nem kell díjat fizetniük azért, hogy a Facebookon megjelenjenek, azonban a személyes adataik és felhasználói tevékenységük révén jelentős üzleti hasznot generálnak a vállalkozás számára, tehát tulajdonképpen adataikkal fizetnek a szolgáltatásért. GVH az amerikai techcég európai ügyekért felelős írországi székhelyű leányát büntette. A GVH az eljárás során részletesen értékelte az ingyenesség ígéretét, és megállapította, hogy a Facebook gyakorlata megtévesztő volt az ár vonatkozásában, hiszen a fizetési kötelezettséggel nem járó szolgáltatásért a felhasználók valójában súlyos árat fizetnek azzal, hogy személyes adataik a Facebook szinte bármely hirdetőjének birtokába kerülhetnek. A legtöbb felhasználó ezzel nincs tisztában, a vállalkozás pedig korábban épp ennek az ellenkezőjét hangsúlyozta. Számos európai országban és az Egyesült Államokban is születtek hasonló döntések az elmúlt időszakban. Az Európai Bizottság és az európai fogyasztóvédelmi hatóságok 2019 áprilisában együtt léptek fel azért, hogy a Facebook változtassa meg a felhasználási feltételeket, ami sikerrel is járt, a vállalkozás eleget tett a hatóságok elvárásának. Bitai Zsófia szerint jó gyakorlat lehet a közös uniós fellépés, és ebbe a sorba illeszkedik a GVH döntése is. A Facebooknak nem sok mozgástere maradt, hiszen a NAV, amely a bírságok behajtásáért felel, jogsegélyt is kérhet az ír adóhatóságtól a büntetés behajtására. Az ilyen jogsegélyek jól működnek az EU-n belül, így a Facebooknak január végéig fizetnie kell.