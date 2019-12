Se tanulás, se munka - durván sok fiatalnak veszik oda az élete

Egy 60 milliárdos biznisz tulajdonosa, de leginkább a pénzperiférián mozog.

Erős ellentmondás feszül Vajna Tímea nyilatkozatai és a januárban elhunyt férje, Andy Vajna magyarországi hagyatékát rendező közjegyzői végzés között, írja a 24.hu . Az utóbbi alapján az özvegy 123 millió dollárnyi cégvagyon örököse lett, közben pedig olyan hírek terjednek, hogy szűkösen él, a néhai sztárproducer vagyontárgyait adogatja el, december végéig járó, havi 12500 eurós (négymillió forintos) ügyvezetői fizetése jóformán csak a lakhatását fedezi. Az örökség legzsírosabb része az öt budapesti kaszinó, amelyik tavaly minden eddigi rekordot megdöntve 28,3 milliárd bevételt hozott, és 9,6 milliárd forint nyereséget termelt adózás után. Idén még ennél is több pénzt fialhatnak a kaszinók, legalábbis erre utaló jelek akadnak egy cégfúziós mérlegben. Szakértők azt várják, hogy az ugyancsak a Vajna-birodalom által elnyert online kaszinózás forgalma a hagyományosokénál is jobban fog nőni a következő években. A G7.hu a mérlegadatok alapján úgy becsülte, hogy ezzel a sebességgel a 2024-ben lejáró koncessziós időszak alatt még 60 milliárd forintot kaszálhat a kaszinókkal, aki Vajna örökébe lép. Ilyen kilátások mellett nem fájhat a feje annak, aki a kaszinók nyereségéből tulajdonosként húzhatja az osztalékot. Azt a koncesszióba adónak pontosan tudnia kell, kinek a kezébe adta a koncessziós jogot, és ki húzza annak a hasznait. Így van ez a kaszinókoncesszió esetében is, a 2014. május 5-én kötött szerződések alapján a hosszú tulajdonosi lánc elején a szerződéskötő Las Vegas Casino Kft. (azóta már zrt.-vé alakult), a végén pedig az Andrew G. Vajna Revocable Trust, tényleges tulajdonosként végeredményben Andy Vajna szerepel. Közérdekű adatigénylés kérdezte a 24.hu Bártfai-Mager Andreát, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, aki egyben a szerencsejáték-felügyeletet is menedzseli, hogy jelenleg ki a Vajna-kaszinók tulajdonosa. A tárca nélküli miniszter válasza alapján a koncesszióba vevő társaság tényleges tulajdonosa 2019. január 20-án bekövetkezett haláláig Vajna András György, majd a 2019. október 15-i átláthatósági nyilatkozat szerint Vajna Tímea. Vajna Tímea a többségi tulajdonos, az AV Perfect Kft.-n keresztül 63,5 százalék az övé. Az Andrew G. Vajna Revocable Trust pedig 36,5 százalékban tulajdonos. Erről a bizalmi vagyonkezelőről a G7 ásta ki, hogy örököse és vagyonkezelője szintén Vajna Tímea. A képlet azonban mégsem lehet ennyire egyszerű, a kaszinóbizniszben ugyanis aligha mindenható Vajna Tímea, sőt inkább úgy tűnik, nem került nagyon közel ezekhez a cégekhez. Például önálló aláírási joga nincs, Vajna egykori üzlettársával, az adótanácsadó Samuel Russell Falconellóval közösen intézkedhet. Falconello neve nem bukkan fel a kormány által küldött kaszinótulajdonosi ábrán, de ettől még az adószakértő kulcsszereplője a Vajna-hagyaték kezelésének és a kaszinóbiznisznek. A kaszinós céghálóban Vajna halála óta és a hagyatéki végzés előtt, vagyis Vajna Tímea nélkül is zökkenőmentesen hozták a döntéseket.