Nyolcvan órával a baleset után mentettek ki 13 bányászt Kínában

Pervez Musarraf az ítélet szerint hazaárulást követett el. A volt elnök fellebbezni fog a döntés ellen.

Halálra ítélték kedden Pakisztánban Pervez Musarraf volt elnököt hazaárulás és az alkotmány megsértése vádjával - jelentették be kormányzati tisztségviselők. A három bíróból álló különbíróság Musarraf távollétében, kétharmados többséggel hozta meg ítéletét.

A pakisztáni hadsereg egykori főparancsnokát azzal vádolták, hogy hazaárulást követett el, amikor 2007-ben a rendkívüli állapotra hivatkozva felfüggesztette az ország alkotmányát, és bebörtönözte a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik nem voltak hajlandók elfogadni a döntését.

A Dubajban élő, most 76 éves Musarraf visszautasította és politikailag motiváltnak nevezte az ellene felhozott vádakat. A volt elnök a keddi ítélet ellen fellebbezést nyújthat be. Egy, a Musarrafot képviselő ügyvéd jelezte, így is tesz majd.

A pakisztáni hadsereg aggodalmát fejezte ki a döntéssel kapcsolatban. Közleményt adtak ki, ebben így fogalmaztak: "a különbíróság által Pervez Musarraf visszavonult tábornok ellen hozott döntést fájdalommal és aggodalommal fogadták a pakisztáni fegyveres erők soraiban".

Musarraf 2008-ban mondott le, miután az őt támogató párt gyengén szerepelt a parlamenti választásokon. Azóta többnyire külföldön tartózkodik, legutóbb 2016-ban hagyta el Pakisztánt, hogy gyógykezelésen vegyen részt Dubajban. A hatóságok akkor szökevénynek nyilvánították, mert annak ellenére távozott az országból, hogy hazaárulás címén 2013 óta büntetőeljárás folyt ellene.

Pervez Musarraf a hadsereg vezetőjeként 1999-ben vértelen puccsal döntötte meg az akkor kormányfőként szolgáló Navaz Sarif hatalmát, és elnökként 2008-ig irányította Pakisztánt. A volt tábornok 2013 márciusában többéves önkéntes külföldi száműzetése után azzal a szándékkal tért vissza Pakisztánba, hogy jelöltként részt vegyen a parlamenti választásokon, nem sokkal hazaérkezése után azonban házi őrizetbe helyezték.