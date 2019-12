Phenjan: az Egyesült Államok keservesen megfizethet a bírálatokért

A japán miniszterelnök békíteni próbálja Teheránt és Washingtont – ha sikerül, azzal a közvetítő is jól járna.

Haszan Róháni iráni elnök felszólította Japánt, hogy tegyenek erőfeszítéseket az Irán nukleáris programjáról 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodás megmentése érdekében. Az iráni elnök pénteken Abe Sindzó japán miniszterelnökkel tárgyalt Tokióban – írja az MTI. Róháni ismét elítélte az Egyesült Államoknak azt a lépését, hogy tavaly felmondta a megállapodást, és szigorú szankciókat vezetett be Iránnal szemben. "A nukleáris megállapodás rendkívül fontos egyezmény Irán számára. Ezért határozottan elítéljük azt, hogy az Egyesült Államok egyoldalúan és alaptalanul kivonta magát a megállapodás hatálya alól" - mondta Róháni az Abéval folytatott tárgyalások során.

A japán kormányfő közvetítőként próbál fellépni Teherán és Washington között. Az Egyesült Államok-szövetséges Japán hagyományosan baráti kapcsolatokat ápolt az iszlám köztársasággal, és régóta importált nyersolajat Irántól addig, amíg az Egyesült Államok végül szankcionálta az olajvásárlást Irántól. A dpa német hírügynökség megjegyzi: a japán olajimport több mint 80 százaléka a Közel-Keletről érkezik. Abenak is vannak ugyanakkor elvárásai: kéri, hogy Irán "konstruktív szerepet játsszon a béke és a stabilitás megteremtésében a régióban, és teljes mértékben tartsa be a nukleáris megállapodást". Irán és a világ vezető hatalmai 2015-ben, több mint 10 évig tartó tárgyalásokat követően állapodtak meg az iszlám köztársaság atomprogramjáról, amelynek értelmében Teherán korlátozta nukleáris tevékenységét, cserébe pedig a nemzetközi közösség feloldotta az Iránt sújtó szankciók nagy részét. Donald Trump amerikai elnök viszont 2018-ban kilépett a megállapodásból, és visszaállította a szankciókat. Teherán közölte, hogy emiatt fokozatosan csökkenteni fogja a megállapodásban vállalt kötelezettségeinek végrehajtását. Az amerikai elnök arra hivatkozott a megállapodás felmondásakor, hogy az egyezség nem korlátozza Irán regionális térnyerését és rakétaprogramját. Az alku értelmében Irán semmilyen tevékenységet nem folytathat olyan rakétákkal, amelyekkel atomtöltetet lehet célba juttatni, Teherán viszont állítja, hogy rakétái nem erre nem is képesek. Washington áprilisban jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg az iráni olaj vásárlási engedélyét annak a nyolc országnak - Kína, India, Olaszország, Görögország, Japán, Dél-Korea, Tajvan és Törökország -, amelyek addig importálhattak kőolajat Irántól a novemberben hozott amerikai szankciók ellenére. A Fehér Ház a döntést azzal magyarázta, hogy a cél Irán olajexportját nullára csökkenteni, és így megfosztani a perzsa államot alapvető bevételi forrásától.