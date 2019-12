Három órát kell várakozniuk az autósoknak a röszkei határátkelőnél

Segítség: női kézben a rendőrök is észreveszik, főleg, ha lila.

Lángolt a Népliget, így indultak a magyar szurkolók Szlovákiába, írta lelkesült cikkben a , írta lelkesült cikkben a Ripost március 21-én arról, hogy több száz drukker melegített be együtt füstgyertyák fényénél, a magyar válogatott Eb-selejtezője előtt.

Hasonló vonulásról számolt be szeptember 9-én videóriportban a Nemzeti Sport, december 11-én pedig az Index is – utóbbi két esetben fradisták indultak különvonattal a Keletiből. Itt is lángoltak a zöld füstgyertyák, durrogtak a petárdák, és meghitt üvöltözés mellett ipari mennyiségű sörös doboz landolt a pályaudvar kukáiban.

A jelenetekben két dolog mindig közös volt: a közterületen vagy közforgalom előtt megnyitott magánterületen (MÁV-pályaudvarokon) tiltott piálás, petárdázás, – és az, hogy a szurkolók unottan álló rendőrök orra előtt követtek el szabálysértéseket.

ORFK: néztek, de nem láttak

Mivel vonulásokról készített videók jó minőségben és nyilvánosan elérhetőek, ráadásul a rendőrök egyértelműen látszanak a szurkolók mellett, rákérdeztünk, hogy indult-e eljárás „pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés” vagy a közterületen történő italozás miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság az országoshoz (ORFK) irányított minket, mondván, a szurkolói bulikat a készenléti rendőrök felügyelték. Az ORFK mesébe illő választ küldött nekünk: eszerint a három rendezvény közül ők csak kettőt biztosítottak (hogy melyiket, arra nem tértek ki, de csak a pályaudvari videókban láttunk készenlétiseket.)

Rendőri intézkedésre az ORFK szerint azért nem került sor, mert „ az elkövető kiléte egyik esetben sem volt megállapítható.”

Képzeljük csak el a helyzetet. A rendőr, (akinek kötelessége a szabálysértés megakadályozása, az elkövető igazoltatása) áll a tőle méterekre petárdát dobáló, kigyúrt ultrától. Nézi, nézi, de nem ismerős a drukker arca. „Valamit tenni kéne”- gondolja tanácstalanul, de a folytatás nem jut eszébe; így inkább hagyja, hogy a különjáratra felkászálódó, gyűrött tarkójú kopasz még kidobjon egy petárdát a vonatablakból. Tény persze, hogy egy közrendőr elöljárói vagy központi parancs nélkül nem akciózhat saját szakállára, a drukkerekkel szembeni tétlenségük alapján azonban nem is kaptak ilyen utasítást.

A MÁV sem engedi

Mivel a MÁV állomásain külön házirend érvényes, megkérdeztük a társaságot, hátha náluk belefér a szurkolói performansz. Hivatalosan semmiképp: „Az állomás területére és a vonatokra többek között tűz-, robbanás- és sugárveszélyes, valamint közbiztonságra veszélyes eszköz nem vihető be. Nem szabad szemetelni, hangoskodni, vagy bármilyen eszközzel, tárggyal zajt okozni. A vasútállomást és a vonatokat nem használhatja, aki (…) ittas vagy bódult állapotban van, botrányosan viselkedik és ezzel vagy más visszatetszést keltő magatartásával az utasokat zavarja, és ezen magatartását felszólításra sem hagyja abba” - írta a MÁV sajtóosztálya. Mint hozzátették, „az eljárásra jogosult hatóságok alkalmazhatnak szankciókat”. Láthattuk, ez hogy néz ki a gyakorlatban.

A fentiekből úgy tűnik, a népligeti füstgyertyázás idején nem a készenléti rendőrség, hanem a BRFK biztosította terepet. Szabálysértési intézkedésről azonban itt sem számoltak be, sőt, a szurkolói buszkaraván rendőri felvezetéssel indult Szlovákia felé. Korábban azt is megírtuk, hogy a szurkolói tűzijáték meccs közben is hidegen hagyja a rendőrséget

Földre tepert, megmotozott ellenzékiek

A fentiek fényében megdöbbentő, hogy a szurkolói szabálysértésre süket és vak rendőrök micsoda erőbedobással lépnek fel, ha a füstgyertya egy ellenzéki politikus kezébe kerül. Egy éve történt , hogy

a momentumos Donáth Annát rohamrendőrök teperték le, fújták le könnygázzal, majd vitték fogdába, mert a kormányellenes tüntetésen egy kellékboltban is megvásárolható lila füstgyertyát tartott a magasba.

2019 januárjában párttársa, Cseh Katalin a Várkert Bazár előtti tüntetésen tartott fel egy működő füstgyertyát, hogy kiálljon Donáth mellett. A rendőrök akkor nem avatkoztak azonnal közbe, de titokban hazáig kísérték Cseh Katalint, és otthonától pár méterre megmotozták

zoknijába és melltartójába is belenyúltak, hogy ott „tűzgyújtó eszközt” keressenek,

majd eljárást indítottak ellene, tiltott pirotechnikai eszköz használata miatt. A jogsértőnek tűnő fellépés miatt Cseh a Független Rendészeti Panasztestülethez fordult, Donáth pedig lemondott mentelmi jogáról, hogy ügyében akadálytalanul járhasson el a rendőrség.

Donáth Anna kezéből ezt a füstgyertyát már nem csavarták ki Fotó: Népszava

Már ha valóban el akarnak járni: a Népszava a Momentumtól úgy értesült, hogy a párt azóta sem kapott rendőrségi értesítést a fejleményekről. Persze, ez nem jelenti, hogy az ügynek tényleg vége – a NAV is csak fél évvel egy lezárt számvevőszéki vizsgálat után kopogtatott a Momentumnál, akkor viszont váratlanul jöttek, és házkutatást tartottak irodájukban

A Donáthék ellen indított eljárás így Damoklész kardjaként lebeg a párt felett, és inkább tűnik az ellenzékkel szembeni hatalmi erőfitogtatásnak, mint indokolt fellépésnek. Persze, Pintér Sándor belügyminiszter szerint nincs nyomás a rendőrségen, hogy az mindig csak az ellenzéket vegzálja

Mikor a szabályértés csak gyerekcsínynek tűnik

Ami a tényleges szabálysértést, vagyis a füstgyertyázást, petárdázást illeti, ez valóban ártatlan csínynek tűnik ahhoz képest, amit a hazai focicsapatok radikális ultrái általában bevállalnak. Utánanéztünk az év három, balhék szempontjából legemlékezetesebb fővárosi meccsének – május 4-én az UTE-FTC párbaját, szeptember 9-én a Szlovákia-Magyarország válogatott mérkőzést, november 7-én pedig az FTC és a CSZKA Moszkva meccsét kísérték durva verekedések; a drukkerek mintegy levezetésként betörték a Nagyvárad térnél a metró ablakát is, egyikük székkel dobált meg egy villamost. Mint a BRFK-tól megtudtuk,