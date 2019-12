Még Overdose sem nyert ilyet: új magyar csodaló tűnt fel a nemzetközi mezőnyben

Ötven évenként születik olyan mén, mint amilyen Nacho, az pedig maga a megmagyarázhatatlan statisztikai hibahatár, hogy Overdose után tíz évvel máris európai topversenyt nyert egy Magyarországon felkészített ló.

Az egyetemes lóversenysportban még soha nem fordult elő, hogy Group 1-es versenyt magyar ló nyerjen. Eddig: másfél hónappal ezelőtt Münchenben, a klasszikus 2400 méteres távon egy magyar idomár által felkészített lovat, a négyéves Nachót ünnepelte a szakértő közönség. A történelmi tett egészen indokolatlan, hiszen a lóversenyzésben járatosak szerint a hazai közegben fél évszázadonként tűnik fel olyan ló, amelyik képes erre. Márpedig Overdose uralkodása óta csak tíz év telt el, vagyis Nacho nem csak versenytársait, de korát is megelőzte. Nem kevéssel, hiszen történelmi sikert aratott, ilyen nívójú versenyre „Dózi” is csak pályázott egész életében.

A lóversenysportban szinte példa nélküli, hogy egy ló a semmiből feltűnve iskolázza le trenírozott társait. Márpedig Nacho legendája pont ilyen: tényleg a semmiből tűnt fel. Regényes élete Németországban kezdődött, ott született, de pályafutása olyan gyengén indult, hogy túladtak rajta, mondván, soha nem lesz belőle versenyló. Több tulajdonosa volt, mígnem Magyarországra került, jelenleg a bosnyák Aleksander Jovanovic a tulajdonosa, aki nagyjából egy éve a Felsőpakonyban dolgozó Maronka Gábor idomár gondjaira bízta.

Az együttműködés minden várakozást felülmúlt, ennek ellenére még néhány hónappal ezelőtt sem gondolta senki, hogy Group 1-es versenyt tud nyerni. Szinte sorsszerű, hogy a két szuperlóról elnevezett versenyen robbant be a hazai élvonalba, a Kisbér-díjon, majd a Kincsem-díjon futott nagyot. Aztán Baden Badenben első Group 3-as versenyén hét és fél hosszal verte a mezőnyt, ami egészen más perspektívába emelte karrierjét. A menedzsment ezután szokatlan gyorsasággal, már két héttel később benevezte a müncheni Group 1-es versenyre. A nívóra jellemző, hogy itt nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni, előre limitálják, milyen minőséget képviselő lovak indulhatnak, hogy a verseny minden korban megtartsa elit státuszát. És egy nyakhosszal ezt a 155 ezer euróval dotált futamot is Nacho nyerte! Ebben a sportágban ez cirka akkora meglepetés, mintha egy falusi csapat Bajnokok Ligáját nyert volna a Bernabeu-ban a Real Madrid ellen.

A lóval ellentétben Maronka Gábor nem ismeretlen kispályás a hazai lóversenysportban: a 38 éves idomár tanítványai már 150 első helyet gyűjtöttek, és az általa felkészített lovak a Kincsem Park összes kiemelt versenyét (a Derby-t, a Magyar Hármas Koronát) megnyerték.

Nem titok, a magyar lóversenysport irányítói ezek után nem kevesebbet várnak Nachótól, mint anno Overdose feltűnésétől. A patairha-gyulladás szövődményeiben azóta elpusztult legenda 2010-ben teltház, tízezer néző előtt, hatalmas népünnepély közepette futott a Kincsem Parkban: komoly erők mozdultak meg, hogy ennek tízéves évfordulóján, vagyis jövő nyáron ezúttal Nachót ünnepelje a lóversenysport újjászületésében reménykedő sokadalom. Kérdés persze, hogy a diadalmenet folytatódása esetén meddig maradhat egy kis magyarországi faluban Nacho? Vajon kinövi-e Felsőpakonyt? A válasz a tulajdonostól függ, egy ilyen szintű ló nagyon keresett a piacon. Arab és ausztrál érdeklődésről is tudni vélnek a bennfentesek, az szinte biztos, ez a szint már nem csak visz, hanem hoz is anyagilag a tulajdonosnak. De ha esetleg eladnák, az sem jelenti automatikusan, hogy el is viszik Felsőpakonyból.

Nachót ugyan senki nem kérdezi, pedig akár lehetne: egészen kivételes adottságú, kicsit magának való, nem kedveli, ha sok ló és ember veszi körül. Úgy kell vele dolgozni, ahogy ő szereti, és igazán csak akkor lehet munkára fogni, amikor ebben kedvét leli: tulajdonképpen ő határozza meg a képzését is, majdhogynem az idomárnak kell hozzá alkalmazkodnia, nem pedig fordítva.