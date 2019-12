Nem esélytelen a karácsonyi hó

Mondjuk nagy tételben nem tennénk rá, de kicsivel is lehet nagyot nyerni.

Változékony, sokszor csapadékos idő várható a jövő héten. Helyenként karácsonykor hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn kezdetben sokfelé, majd egyre inkább csak a középső és keleti országrészben várható eső, helyenként jelentős mennyiség hullhat. Sokfelé megerősödik, a Dunántúlon és a középső országrészben viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban 4-9 fok lesz. Napközben 5-10 fokig melegszik a levegő. Kedden a Dunától keletre fokozatosan megszűnik az eső, ugyanakkor nyugaton és északon estétől már záporok, néhol esetleg hózáporok előfordulhatnak. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet általában 3 és 6 fok között alakul, de a szélcsendes vidékeken kissé hidegebb lesz. A maximumhőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Karácsony első napján, szerda hajnalban, reggel még szórványosan, napközben már csak kevés helyen - főként az északkeleti megyékben - lehet zápor, esetleg hózápor. Emellett több órára kisüt a nap. Megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Karácsony második napján, csütörtökön is többórás napsütés várható, csak kevés helyen lehet zápor, hózápor. Időnként még megerősödik a szél, majd délutántól gyorsan mérséklődik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3, napközben plusz 4 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken többfelé várható jellemzően kisebb csapadék; eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat, utóbbi főként az ország északkeleti harmadán, felén. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a maximumhőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett, helyenként előfordulhat hózápor. A szél erős, helyenként viharos lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton mínusz 3 és plusz 3, vasárnap mínusz 5 és 0 fok között alakul. A nappali maximumok szombaton 2-6, vasárnap 1-5 fok között alakulnak.