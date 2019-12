Karácsonyi gyorstalpaló

Ismerik a viccet, hogy miért nem lépteti ki Orbán Magyarországot az Európai Unióból? Hát, mert Putyin nem engedi. Persze, valójában esze ágában sincs kilépni, amíg az ország és a személyes érdekei - lásd még: the Hungarian fairy tale, avagy Mészáros Lőrinc csodálatos kalandjai Eldorádóban - is a maradás mellett szólnak.



Az EU-t gyalázó, Huxitot pártoló vagy követelő szólamok, amelyek előállítása és forgalmazása amúgy a tíz alatti párttagkönyv sorszámmal rendelkezők reszortja, a törzsközönségnek szólnak, a nemzeti érzelmek magas hőfokának fenntartását és ezzel együtt a szavazók számának maximalizálását hivatottak szolgálni: a Habony-művek akkor is dolgozik, amikor alszunk. Így van ez, annak ellenére, hogy a párttagkönyv-elsők teljesen őszintén és komolyon mondják a magukét a kilépésről vagy az emberi jogi humbugról. És a törzs is teljesen őszintén kel ki magából a brüsszeli gyarmatosítás meg a fékek és ellensúlyok rendszere ellen.

Szerencse, hogy minden felmérés szerint hazánk fiainak nagy többsége EU-párti. Más kérdés, hogy még meddig. Néhány tízmilliárd forinttal, többéves kommunikációs kampánnyal a Kárpát-medencében csodát lehet tenni - és most nem Lőrinc barátra célzok, hanem a nacionalista sikerpropagandára és pendant-jára, az idegenellenes uszításra, amelyek minden felmérés szerint igencsak hatékonyan működnek. Ha szüksége van rá, vajon képes-e a politikai marketing, a jelen nacionalista agymosása EU-pártiból unióellenessé faragni a közvéleményt? Nem tudom a választ, de tartok tőle, hogy igen. Abban viszont biztos vagyok, ha érdeke úgy kívánja, meg fogja próbálni. (Azt a helyzetet viszont már nem szeretném elképzelni, amikor hazánk fiai maguk kényszerítik ki a kilépést, mondjuk egy népszavazáson, ami ma ugyan tiltott tárgykör, de hát tudjuk...)

Erről azonban egyelőre nincs szó, csak a népet kell etetni, a törzset téli szállásra terelni. Erre valók az EU ellen hergelő szólamok, ahogy ezt a célt szolgálja a Fidesz Lendvay utcai székházának falán lógó, és épp egy Orbán által nyilvánosságra hozott fotón látható Nagy-Magyarország térkép is. Amin most épp a "baráti" horvát kormány ütközött meg. Andrej Plenkovic miniszterelnök például azt mondta: "Ha jól tudom, nem ez az első alkalom, hogy ezt a térképet mutatták Fidesz-tanácskozás során. Horvátország határai ott vannak, ahol vannak." A fiatal horvát állam nyilván kényes a határaira, különösen, hogy ma is vannak vitái egykori jugoszláv szomszédaival. Pedig a miniszterelnöki provokáció elsődleges célpontja nem is annyira a horvát, inkább a szlovák és még inkább a román kormány és közvélemény volt, csak most a horvátok vették magukra. Ahogy ez korábban is gyakran történt, a jól célzott magyar kormányzati lépés kiprovokálja valamely szomszédunk reakcióját, amire már készen áll a magyar válasz, jelen esetben: "A magyar történelmet nem fogjuk megtagadni”.

Trianon évforduló: kipipálva; nemzeti érzelmek gerjesztése: kipipálva; idegengyűlölet: kipipálva. A Habony-művek karácsonykor is dolgozik.