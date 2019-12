Környezetvédők vettek meg egy francia állatkertet, hogy szabadon engedjék a lakóit

Azzal a képeslapmennyiséggel, amit az angolok küldenek egymásnak, majdnem ötvenezerszer be lehetne takarni a London Eye-t, az európai éves csomagolóanyag felhasználással pedig, amelynek ráadásul negyede a kukában landol, el lehetne érni a Holdat.

Már november óta karácsonyi lázban ég az ország, és ahogy közeledik az ünnep, a fenntarthatóság szempontja egyre inkább háttérbe szorul. Pedig a környezetbarátság főleg a csomagolás terén lenne fontos, mert óriási mennyiségű – sokszor nem is újrahasznosítható – papír és műanyag kerül ilyenkor a kukákba. Magyarországon évente átlagosan fejenként 100 kilogramm papírt használunk fel, és ennek túlnyomó része a szemetesben végzi. A legtöbb természetesen decemberben, az ünnepek alatt keletkezik: ilyenkor 10-15 százalékkal is megnő az átlagos papírfogyasztás mennyisége, karácsonykor mintegy 250 ezer tonnányi csomagolási hulladékot dobunk ki.

Európában sem jobb a helyzet; évente több mint 100 millió tekercs (mintegy 227 ezer mérföldnyi) csomagolópapír fogy, amelynek több mint negyede kerül a kukákba. Ezzel a mennyiséggel el lehetne érni a Holdat. Az Egyesült Királyságban felhasznált 300 ezer tonnányival majdnem 260 ezerszer lehetne befedni a londoni Big Bent. Az Eurostat adatai szerint 2007 és 2016 között a papír és a karton volt a fő csomagolási hulladék az Európai Unióban: 2016-ban 35,4 millió tonna.

De nemcsak csomagolópapírból használunk indokolatlanul sokat, hanem karácsonyi üdvözlőlapból is. A becslések alapján az Egyesült Királyságban 2019-ben egy ember 17 karácsonyi képeslapot küld vagy kap. Ezzel a papírmennyiséggel majdnem 50 ezerszer lehetne betakarni a London Eye-t.

Mit lehet tenni?

Nem árt tudni, hogy bizonyos csomagolópapír-fajtákat újra lehet hasznosítani, de azokat, amelyek fényes, csillogó anyaggal vagy műanyaggal borítottak, nem. Fenntarthatóbbá tehetjük az ünnepet, ha az ajándékokat nem külön-külön csomagoljuk be, hanem „tömbösítjük”. A kapott meglepetés papírját pedig, ha ügyesen bontjuk ki, nem muszáj eldobni. A legjobb, ha újrahasznosított anyagból készült papírtasakba vagy kartondobozba tesszük az ajándékokat. Képeslapból is lehet környezetbarát, újrahasznosítható anyagból készültet postázni de küldhetünk elektronikus üdvözlőlapot is – tanácsolta Miklós Zsolt, a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezető igazgatója. Ha csomagolópapírt vagy képeslapot vásárolunk, nézzük meg, megtalálható-e rajtuk az FSC- vagy a PEFC-jelzés, azaz az erdőgazdaság és a fenntartható erdőgazdálkodás tanúsítványa, mert ezek mutatják, hogy környezetbarát a termék. A hulladék szelektív gyűjtésével elősegíthetjük, hogy egy részük visszakerüljön a körforgásba, újrahasznosított formában pedig a polcokra” – tette hozzá a szakember.