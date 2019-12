Heten haltak meg, amikor felborult egy hajó egy török tavon

Urbi et Orbi áldását adta Róma városára és az egész világra a pápa.

Békét és "megvilágosodást" sürgetett Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról karácsony napján elmondott beszédében, amelyben sorra vette a világ konfliktusok és szenvedés dúlta térségeit, majd Urbi et Orbi áldását adta Róma városára és az egész világra. A katolikus egyházfő Jézus születését a sötét és hideg éjszakát bevilágító szeretet lángjához hasonlította. Olyan fénynek nevezte , amely ma is magához szólítja a "fizikai és lelki börtönökbe" "rabszolgaként" bezárt embereket, és kivezeti őket onnan. Olasz nyelvű karácsonyi üzenetében Ferenc pápa kijelentette: a mai világban is sötétség uralja a szíveket a személyes kapcsolatokban éppúgy, mint a szélesebb társadalomban, és ez vezet a gazdasági, geopolitikai és ökológiai konfliktusokhoz. A pápa "fényt" sürgetett a háborúk miatt szenvedő gyermekek számára a Közel-Keleten, mindenekelőtt Szíriában, ahol szerinte továbbra sem látni az évek óta pusztító harcok végét. Az érintett kormányoktól és a nemzetközi közösségtől arra is megoldást sürgetett, hogy a konfliktus befejezésével a térség népei biztonságban és békében éljenek együtt. Támaszt kért a libanoni nép számára is a gazdasági válság megoldására. Békét sürgetett az egyházfő a Szentföldön, vigaszt Irakban és a humanitárius válság sújtotta Jemenben. Külön említette a társadalmi-politikai megmozdulásokkal teli latin-amerikai kontinenst, kiemelve Venezuelát, ahol a válság megoldása és a társadalmi megbékélés mellett segítséget szorgalmazott a szegénységben élő lakosságnak. Ferenc pápa konkrét megoldást sürgetett Ukrajnában a tartós béke megteremtésének érdekében. Békét szorgalmazott a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint az erőszak, természeti csapások, egészségügyi vészhelyzet sújtotta afrikai országokban. Beszélt az egyházfő a hitük miatt üldözöttekről, az elrabolt keresztény misszionáriusokról és hívőkről, mindazokról, akik szélsőséges támadások áldozatai Burkina Fasóban, Maliban, Nigerben és Nigériában. Védelmet és támaszt kért mindazoknak, akik igazságtalanságot szenvednek el, kivándorlásra kényszerülnek egy biztonságosabb élet reményében: sivatagokon és tengereken kelnek át, amelyek "temetőkké változnak", visszaéléseket szenvednek el, rabszolgasorba kényszerülnek, kínozzák őket "embertelen táborokban", vagy a "közöny falával" szembesülnek. Ferenc pápa fényt sürgetett az egoizmus uralta emberiség életében, a "megkeményedett szívek" számára. Kijelentette: ajándékozzunk mosolyt az elhagyott, erőszakot szenvedő gyermekeknek, adjunk ruhát a szegényeknek, kenyeret az éhezőknek, gyógyulást a betegeknek, magányosoknak, időseknek. Beszéde után a pápa latinul Urbi et Orbi áldását adta Róma városára és az egész világra. Szavait több tízezren hallgatták a Szent Péter téren, további milliók pedig a rádiós, televíziós, internetes közvetítésen keresztül.