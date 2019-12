Kim Dzsong Un beismerte diktatúrája anyagi csődjét, aztán megfenyegette Washingtont

Nemzetközi sajtószemle, 2019. december 30.

Yahoo/The Atlantic Az egyik legtekintélyesebb, több mint 150 éve alapított amerikai folyóirat úgy látja, hogy Európa képtelen volt megvédeni a médiaszabadságot Magyarországon. Folytatódik az önálló sajtó leépítése, és ezt az EU szinte tétlenül nézi, miközben a liberális értékek megóvását hirdeti. Pedig a helyzet várhatóan csak még rosszabbra fordul. A kormány egyre találékonyabb, amikor a független médiára kell lecsapni. Itt van például a lóhalálában tető aláhozott kormánypárti sajtókonglomerátum, a KESMA, amelyet versenyjogi szempontból nem kellett engedélyeztetni, hála a közösségi szabályok ravasz alkalmazásának. Természetesen sokszor Orbán Viktor is ugyanazzal főz, mint a világ más tekintélyelvű vezérei. Ő mégis fontosabb a többieknél, mivel úttörőnek számít, és megihleti a hasonszőrű politikusokat, mind tetteivel, mind retorikájával. A KESMÁ-hoz tartozó szerkesztőségek egyrészt a hatalom céljait szajkózzák, másrészt erősen függnek az állami hirdetésektől. Urbán Ágnes a Mérték Médiaelemzőtől úgy gondolja, hogy nem is lennének életképesek a hivatalos köldökzsinór nélkül. Pedig az törvénytelen az uniós jog értelmében. A hatalom persze azt állítja, hogy ilyesmiről szó sincs, hiába van szoros személyes kapcsolat Orbán, illetve az alapítvány vezetése között. Kovács Zoltán szerint itt csupán arról van szó, hogy a médiának magyar tulajdonosok kezében kell lennie. Ugyanakkor Szántó Miklós, az Igazgatóság elnöke semmit sem volt hajlandó elárulni az amerikai újságírónak a stratégiáról, a célokról és a pénzügyi részletekről. A szabad sajtó híveit még inkább nyomasztja, hogy az unió a szavakon túl nemigen hajlandó bármit is tenni Orbán megállítására, a kinyilvánított értékek betartatására. Vizsgálatot nem indított, pedig eszköze volna éppenséggel az illegális támogatások, a monopóliumok megteremtését célzó lépések felderítésére. Magyarország a demokrácia más területein is visszalép, de az ügyben is a tétlenség jellemzi az európai intézményeket. Az EPP is csupán módjával bírálta a Fideszt, mielőtt felfüggesztette volna annak tagságát. Az egyetlen valamire való akció a jogállami eljárás beindítása volt a 7-es paragrafus alapján az Európai Parlament részéről. Ám a többi tagállamnak nemigen fűlik a foga ahhoz, hogy kérdőre vonja a magyar felet a médiaszabályozás ügyében, nehogy hasonló esetben ők is kutyaszorítóba kerüljenek. Sven Giegold, a német zöldek egyik strasbourgi képviselője úgy foglalt állást, hogy a magyar miniszterelnök módszeresen felszámolja a sajtó sokszínűségét. Csak éppen nem tudni, mennyi eredménye lesz a környezetvédők, illetve az olyan civil szervezetek követeléseinek, mint a Riporterek Határok Nélkül. Úgy néz ki, hogy a KESMA megússza. Az egyik legtekintélyesebb, több mint 150 éve alapított amerikai folyóirat úgy látja, hogy Európa képtelen volt megvédeni a médiaszabadságot Magyarországon. 