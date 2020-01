Kardos és Német kimaradt

A Népszava sportszerkesztősége kiválasztotta az elmúlt esztendő három-három legnagyobb magyar sportsikerét, illetve bukását.

Lapunk a három-három legnagyobb magyar sportsikerrel, illetve bukással búcsúzik 2019-től és köszönti az újévet. Az összeállítás szubjektív, ez a Népszava sportrovatának véleménye, a sikereket és bukásokat nem rangsoroljuk, csak felidézzük.

Sikerek

Győri Audi ETO A Danyi Gábor irányította Győri Audi ETO nyerte a női kézilabda Bajnokok Ligáját: a finálé azért is különösen pikáns volt, mert az orosz Rosztov edzője az az Ambros Martín, aki négy BL-győzelem után távozott Győrből, sikereiben pedig az akkor még másodedző Danyi is osztozott. A Győr idegtépő végjáték után 25-24-re győzött, és ötödik BL-győzelmét ünnepelhette. Danyi bírálói sokszor a szemére vetették, ezzel a kerettel bárki BL-győztes tudott volna lenni. Nekik ezt üzente a szakember: „azt tudom ajánlani nekik, hogy jöjjenek el egy hétre és vezessék le az edzéseket úgy, hogy egy hét után is hitelesek maradjanak a tizenöt világsztár szemében.”

Magyar labdarúgó-válogatott Az esélytelenek nyugalmával várta a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki ezüstérmes Horvátország elleni budapesti Európa-bajnoki selejtezőt. A vendégek a tizenharmadik percben meg is szerezték a vezetést Ante Rebic révén a Groupama Arénában, irányították a mérkőzést, semmi sem utalt arra, hogy felborul a papírforma. Előnye birtokában azonban túlságosan is megnyugodott a horvát együttes, a fantasztikus elszántsággal küzdő magyar együttes pedig Szalai Ádám és Pátkai Máté góljaival 2-1-re nyert. Ez a magyar siker volt az egész selejtezősorozat egyik legnagyobb - számunkra legkellemesebb - meglepetése.

Michelisz Norbert Michelisz Norbert a magyar gyorsasági autósport történetének legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy egy a Nemzetközi Autómobil Szövetség által jegyzett szériát, a túraautó-világkupát meg tudta nyerni. „Egészen hihetetlen, hogy megcsináltuk, pedig ez a malajziai záró hétvége nagyon trükkös volt a három futammal, a váltakozó időjárási körülményekkel, és mindennel, ami a pályán történt” – nyilatkozta sikerét követően a 35 esztendős magyar pilóta, aki ebben a szezonban 30 futamból ötöt nyert meg, és végül 370 ponttal, 21 pontos előnnyel végzett az élen. A BRC Hyundai N Squadra Corse színeiben versenyző Michelisz ezzel olyan tettet vitt véghez, amihez eddig csak Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros világbajnoki címe mérhető.

Bukások

FC Fehérvár A svájci másodosztályú labdarúgó-bajnokságban középcsapatnak számító, liechtensteini FC Vaduz hosszabbításos csatában búcsúztatta az FC Fehérvárt a labdarúgó Európa-ligától. A Vaduz játékosai munka mellett edzenek, szabadidejükben futballoznak, ezzel szemben a fehérváriak felnőtt keretében alig találni olyan játékost, akinek a futballért felvett fizetése nem éri el a havi egymillió forintot. Kovács Zoltán sportigazgató a kiesés után három héttel egy interjúban azt mondta, a klub működése, felépítése Bundesliga-szintű. A pályán viszont egy liechtensteini csapat is túl erős ellenfél.

Kézilabda-válogatottak A kézilabda szövetség a labdarúgás utáni legnagyobb tao-pénz felhasználó, de ez egyelőre nem mutatkozik meg a válogatottak eredményességében. A női csapat a 14. helyen végzett a világbajnokságon, ami minden idők második legrosszabb szereplése. Kim Rasmussen szövetségi kapitányt ráadásul a román meccs utáni káromkodásokkal súlyosbított nyilatkozata után felfüggesztette a nemzetközi szövetség. A férfiaknak még ennél is kevesebb esélyük maradt az olimpiára, a jövő héten kezdődő Eb-t kellene megnyeri a közvetlen tokiói repülőjegyhez. Ez nem realitás. És az olimpiai selejtezőn is csak akkor indulhat a válogatott, ha Norvégián, Franciaországon, Németországon, Svédországon, Horvátországon és Spanyolországon kívül csak egy csapat előzi meg.

Olimpiai MOB-jóslat Nem konkrét eredmény, mégis nagyon komoly kudarc, a kormány sportstratégiájának bukásáról szól a Magyar Olimpiai Bizottság előrejelzése a jövő nyári tokiói játékok előtt. A MOB az olimpiai sportágak szövetségeitől kapott szakmai anyagok és a világversenyek eredményei alapján a második világháború utáni időszak második leggyengébb magyar szereplésére számít. A MOB szerint mindössze tizenhárom érem várható a japán fővárosban, ennél kevesebbet csak 2008-ban Pekingben szereztek a magyar sportolók. Pedig tíz éve kiemelt stratégiai terület a sport, amely ennyi ideje kap szakmai kontroll nélkül, szinte korlátlanul állami milliárdokat.