Videó kerülhetett elő arról, ahogy rakéta találtja el a lezuhant ukrán utasszállítót

Csak háború, terror és természeti csapások után olyan elterjedtek a mentálhigiéniás problémák egy társadalomban mint most Hongkongban.

Több mint kétmillióan szenvednek mentálhigiéniás problémáktól Hongkongban az immár hét hónapja húzódó tüntetéshullám nyomán - derül ki a The Lancet című egészségügyi szaklapban publikált egyik felmérésből. A hongkongi kutatók által végzett felmérés adatai szerint



A depresszió megnyilvánulása ezzel ötszöröse a 2009 és 2014 között regisztrált 2 százaléknak. A mentális betegséggel küzdők száma összesen hatszor nagyobb volt, mint a 2015-ös Occupy demokratapárti mozgalom után. A tanulmány szerzői szerint a mentálhigiéniás problémák széleskörű jelenléte a társadalomban olyan mértékű, mint amilyen jelentős természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok vagy terrortámadások után szokott fellépni.

A felmérést végző kutatók az adatok tükrében azt javasolták a hongkongi kormányzatnak, hogy tegyen lépéseket a mentálhigiéniai ellátás fejlesztése érdekében. Számításaik szerint ugyanis a közellátásban ezen a területen csaknem 12 százalékos forgalomnövekedésre lehet számítani. Gabriel Leung, a Hongkongi Egyetem orvostudományi karának rektora, aki maga is közreműködött a felmérésben, a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lapnak arról beszélt:



A Lancetben publikált felmérés az eddigi legnagyobb léptékű, amit Hongkongban a lakosság mentális egészségének feltérképezésére végeztek: több mint 18 ezer 18 éven felüli hongkongival töltettek ki kérdőíveket. Emellett a vizsgált időszak tekintetében is a legnagyobb terjedelmű volt a kutatás, ugyanis az elmúlt tíz év, vagyis a 2009 és 2019 közötti periódus adatait hasonlították össze.

Hongkongban immár hetedik hónapja zajlik a tüntetéshullám a kínai befolyás ellen, a kormányzó leváltásáért, az elfogott és elítélt tüntetőkért, valamint a rendőri brutalitás független kivizsgálásáért. A demonstrációk során rendszeressé váltak a rendőrök és a tiltakozók közötti összecsapások, amelyek során a rendőrség többször éles lőszert is használt, de maszkos ismeretlenek csoportjai is büntetlenül végigverték már a demonstrálókat, valamint késes támadás is történt ellenük. A másik oldalon Molotov-koktélok, utcakövek, íjak kerültek elő fegyverként. A novemberi helyhatósági választáson elsöprő győzelmet arattak a demokrata jelöltek Peking támogatottjaival szemben, aminek bár nem sok gyakorlati következménye lehet a hongkongi politikai rendszer sajátosságai miatt, mindenképpen megmutatja: a lakosság a tüntetések oldalán áll.