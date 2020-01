Egyetlen svájci nagyköveten múlik az amerikai-iráni háború

A négyhónapnyi forró és szeles idő után szombattól hűvösebb időjárás segítheti az erdőtüzek oltását.

A pénteki heves széllökések és a rendkívüli hőség után szombaton valamelyest javulhatnak a körülmények a bozóttüzek oltásához Ausztrália délkeleti részén azzal, hűvösebb időjárás közeledik - vélekedtek a helyi hatóságok az MTI szerint. A tűzoltóknak péntek éjszaka még kemény küzdelmet kellett vívniuk a lángokkal a szabálytalan időközökben felerősödő széllökések közepette. Új-Dél-Wales és Victoria állam határán három nagyobb tűz egyesült, amellyel a lángok ölelte terület nagysága elérte a hatszázezer hektárt (hatezer négyzetkilométert). A két államban helyenként óránkénti 90 kilométeres sebességű széllökések tomboltak, a hőmérséklet elérte a 44 Celsius-fokot. Nincs kilátás nagyobb esőre ezen a területen, ezért a lángok várhatóan még hetekig pusztítanak majd. Victoria államban Wodonga város közelében a hatóságok elrendelték az emberek kimenekítését. Shane Fitzsimmons, a helyi tűzoltóság parancsnoka azt mondta, hogy többen megsérültek, de az első jelentések szerint lakóépületek nem vesztek oda a tűzben. Hozzátette: a jövő héten várható hűvösebb időjárástól azt várják, hogy javulnak a rendkívüli rossz körülmények. Szombaton még 140 tüzet tartottak nyilván Új-Dél-Walesben, de ezek egyike sem éri el a válságra figyelmeztető mértéket. Victoria államban is csak egy helyen rendeltek el ilyen mértékű veszélyre figyelmeztető készültséget. Az országban szeptember óta tomboló bozóttüzek mintegy kétezer otthont pusztítottak el, hatalmas kár keletkezett az élővilágban, akár egymilliárd állat is elpusztulhatott, és sűrű füst borította be a nagyvárosokat. Morrison miniszterelnököt éles bírálatok érik, mert egyrészt a tűzvész közepén elutazott Hawaiira nyaralni, másrészt kritikusa szerint kormánya tagadja, hogy a klímaváltozás mekkora szerepet játszik a kialakult helyzetben.