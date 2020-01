Washington sürgeti a tárgyalások újraindítását Észak-Koreával

Rudy Giuliani a Fox News tévének adott, némiképp zavaros interjújában arra utalt, hogy a legfelső bíróságnak alkotmányellenesnek kellene nyilvánítania az elnök elleni kongresszusi vádakat. A Donald Trump magánügyvédjeként nyilatkozó egykori ügyész és new york-i polgármester arra hivatkozott, hogy az impeachment szenátusi szabályait a republikánus többség alakíthatja, és ezért John Roberts, a legfelső bíróságnak az eljárás levezetésére hivatott elnöke azonnal ki is dobhatja a vádakat. Donald Trump tőle szokatlanul rövid Twitter-bejegyzésben fejezte ki egyetértését: Köszi, Rudy! Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke pénteken este jelentette be, hogy ezen a héten átküldi a vádemelést a szenátusnak, illetve megnevezi a vád képviselőit. A folytatásban szenátus mind a száz tagjának esküt kell tennie a pártatlanságra. A republikánus többségi vezető, Mitch McConnell azonban már decemberben közölte, hogy ő nem pártatlan, szerinte Trump nem követett el olyasmit, amiért el kellene távolítani hivatalából. Az elnök Pelosi nyilatkozatára válaszul a Twitteren megint ártatlanságát bizonygatta és azt írta, hogy a kaliforniai képviselő a valaha volt legrosszabb házelnök. Trump megpróbálta visszaterelni a figyelmet Iránra, szerinte a demokrata párti politikusok "három napon át védték Szulejmánit". Ez az amerikai kommentárok többsége szerint alaptalan állítás, az ellenzék bírálta az iráni tábornok megölését vagy annak módját, de semmiképpen sem mentegette annak több évtizedes, rengeteg emberéletet követelő tevékenységét. A Trumpra továbbra is leselkedő veszélyt jelzi az, hogy milyen elánnal próbálja gátolni John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó tanúmeghallgatását a szenátusi impeachment-eljárásban. Az elnök a hétvégén kilátásba helyezte, hogy a végrehajtó hatalom privilégiumaira hivatkozva meg fogja akadályozni kormányának volt és jelenleg tagjai, de különösen Bolton meghallgatását. Utóbbi korábban jelezte, hogy szívesen tanúskodna, de nem világos, hogy ezt komolyan gondolja vagy csak a Trump mellett szerzett élményeiről szóló könyve küszöbönálló bemutatója előtt próbálja felkelteni az érdeklődést. A szenátusi erőviszonyok miatt az elnöknek valószínűleg nem lesz szüksége a személyes beavatkozásra, a republikánusok nélküle is meg tudják akadályozni a meghallgatásokat. Másrészt az is igaz, hogy az egyik képviselőházi vádpont Trumppal szemben éppen a kongresszus munkájának akadályozása, amit többek között azzal valósított meg, hogy nem engedte meghallgatni közvetlen munkatársait és átadni a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat.

Ellenzéki előválasztás: a pénz beszél Újév óta jelentősen növelte támogatottságát két, a Demokrata Párt előválasztásán induló milliárdos, Tom Steyer és Michael Bloomberg. Előbbinek sikerült az utolsó pillanatban bekerülnie a jelöltek kedd esti tévévitájának mezőnyébe, míg utóbbi, bár még mindig jelentős hátránnyal, de már az ötödik legnépszerűbb a még versenyben lévő 13 pályázó közül. A magyarázat egyszerű, mindketten súlyos dollármilliókat fektetnek kampányukba. Bloomberg, aki a világ egyik leggazdagabb embere, a hétvégén nem zárta ki, hogy akár egymilliárdot is szán Trump legyőzésére - akárki lesz a kihívó.