Ukrán gázcég számítógépes rendszerét hekkelte meg az orosz hírszerzés

Mindegyiküket gülenizmus gyanúja miatt körözik. A török elnök bárkit lecsukathat.

Országos elfogatóparancsot adott ki kedden 176 katona ellen az égei-tengeri török kikötőváros, Izmir főügyészsége azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség az MTI szerint. Az izmiri nyomozás 143, köztük 111 aktív szolgálatos főhadnagyot és 33 hadnagyot érint, utóbbiak közül 11 teljesít jelenleg is szolgálatot a hadseregnél. A katonák között főhadnagyi rangban hat F-16-os vadászpilóta, valamint négy járási csendőrkapitány is van.

A hatóságok az érintetteket telefonos kommunikációjuk alapján gyanúsította meg.

A keddi razzia Törökország 81 tartományából 49-re terjed ki, a rendőrség 115 embert már elő is állított. A török vezetés az 1999 óta az Egyesült Államokban élő török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi mozgalmát vádolja a 2016-os katonai hatalomátvételi kísérletért. A hitszónok tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez. Ankara szerint a hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba és a hadseregbe. Törökország Gülen mozgalmát terrorszervezetté nyilvánította, ezért a tisztogatások, amelyek még három és fél év után is rendszeresek, nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtják, hanem a hálózat tagjait és Gülen támogatóit is.

A hatóságok százezreket vettek őrizetbe, tízezreket zárattak börtönbe, ami miatt a török kormányzatot számos nemzetközi bírálat érte.

Persze ezen kívül senki nem csinált az ég egy adta világon semmit, így Erdogan továbbra is teljesen szabadon és zavartalanul börtönözhet be tulajdonképpen bárkit.