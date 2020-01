Robbanótestet találtak Szolnokon, órákig korlátozzák a forgalmat

Az egyeztetések megkezdődtek a kormánnyal és reális az esély arra, hogy ebben meg is tudnak állapodni - mondta a főpolgármester Budapest.komm címmel tartott sajtótájékoztatóján.

Évente nagyjából kétmilliárd forintból szüntetnék meg a CT- és MR-várólistákat Budapesten a daganatgyanús megbetegedések esetében - mondta a főpolgármester pénteken az MTI szerint. Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezése ügyében a kormánnyal kötött megállapodás értelmében ötvenmilliárd forintból javítanak a következő öt évben a budapesti egészségügyi ellátás "siralmas helyzetén". A legfontosabb ma Budapesten az, hogy ne kelljen várniuk CT-re és MR-re azoknak, akiknek daganatos megbetegedés gyanúja miatt van szükségük ilyen vizsgálatra - jelentette ki. Hozzátette: számításaik szerint erre nagyjából évi kétmilliárd forintra van szükség. Az egyeztetések megkezdődtek a kormánnyal és reális az esély arra, hogy ebben meg is tudnak állapodni - mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte azt is, hogy összehangolt egészségpolitikát szeretnének elindítani, összefogva a kerületek által működtetett egészségügyi szolgáltatásokat.

Havasi Gábor, a Főpolgármesteri Hivatal egészségpolitikai tanácsadója elmondta: jelenleg az előjegyzési lista két-három hónapos, és a kormánynak javasolt évi kétmilliárd forintos összeggel számításaik szerint hét nap alá tudnák csökkenteni a várakozást. Az első évben csaknem nyolcmilliárd forintot fordítanak majd a kerületi egészségügyi fejlesztésekre - ismertette. A fővárosiak érdekeinek képviseletében, a kormánnyal és a kerületekkel való párbeszéd elősegítésére megalakítják a Budapesti Egészségügyi Fórumot - jelentette be. Karácsony Gergely kérdésekre válaszolva elmondta: a főváros támogatja azt az elképzelést, hogy az országos vasúthálózatba integrálják a reptéri vasút közlekedését. Közölte azt is, hogy csütörtökön jelent meg egy rendelet, amely lehetővé teszi, hogy a főváros visszakapjon tízmilliárd forintot a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től. A pesti alsó rakpartról szólva elmondta: olyan terveket szeretnének megvalósítani, amelyek alkalmassá teszik a rakpartot arra, hogy legalább ideiglenesen elzárják az autóforgalom elől. Olyan elképzelés azonban nincs, amely szerint ebben a ciklusban megszüntetnék a rakparton az autós közlekedést. Mint az a választási programjában is szerepelt, nyári hétvégenként szeretnék átadni a rakpartot a gyalogosoknak - közölte a főpolgármester.