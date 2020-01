Súlyos vereséget szenvedett Norvégiától a férfi kézi-válogatott

A 62. alkalommal rendezett szavazás eredményét a Nemzeti Színházban rendezett díjátadón hirdették ki.

Hosszú Katinka hetedszer érdemelte ki az elismerést, amivel beállította a szintén úszó Egerszegi Krisztina rekordját. A férfi győztes címét Milák Kristóf azzal érdemelte ki, hogy a kvangdzsúi világbajnokságon 200 méter pillangón megdöntötte minden idők legeredményesebb olimpikonjának, Michael Phelpsnek a világrekordját, és ezzel aranyérmes lett.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka két aranyéremmel bővítette medálgyűjteményét a kvangdzsúi vb-n. Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó díjátadóként azt kívánta neki, hogy pályafutása befejeztével annyi gyermekkel ajándékozza meg családját, ahány ötkarikás aranyéremmel zárja karrierjét. "Sérülésmentes és sikeres felkészülést kívánok minden olimpikonnak" - fogalmazott röviden videoüzenetében a Kínában versenyző rekorder.

"Magam ellen szurkoltam, hogy ne kelljen itt állnom, mert nem a szavak, hanem a tettek embere vagyok" - mondta a színpadon Milák.

A férfi győztesnek járó díjat Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár és Mark Spitz kilencszeres olimpiai bajnok amerikai úszó adta át. "Megtiszteltetés számomra, hogy olyan embernek adhatom át a díjat, aki 10 másodperccel gyorsabb volt nálam a világbajnoki aranya alkalmával" – mondta.

Az edzők kategóriájában a Ferencváros férfi vízilabdacsapatát felkészítő Varga Zsolt kapta a legtöbb szavazatot, miután minden létező trófeát elhódított tanítványaival, így többek között a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért. "Volt olyan pillanat, amikor be akartam fejezni a pályafutásomat, de akkor egy barátom azt tanácsolta, egyszerűsítsem a gondolataimat és üzeneteimet" - mondta a zöld-fehérek trénere, aki edzői hitvallását is megfogalmazta a színpadon:

"nem érdekel, mitől nem működik, az érdekel, mitől működik".

Hozzátette, az elismerést annak köszönheti, hogy amikor edzeni kellett, edzettek, amikor játszani kellett, játszottak, amikor nyerni kellett, nyertek a játékosai.

Az év legjobbja a hagyományos csapatsportokban a férfi vízilabda Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros lett. "Most átvettük a stafétát a győri kézisektől, de remélem, méltóak leszünk rá és mi is hasonló sikerszériát indítottunk el" - utalt a zöld-fehérek csapatkapitánya, Varga Dénes a másik jelöltre, a 2017-ben, 2018-ban és tavaly is BL-győztes győri kézilabdacsapatra. Az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic világbajnok női teniszpárosa végzett az élen a szavazáson.

Az év férfi labdarúgójának Gulácsi Pétert, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusát, míg az év női futballistájának Jakabfi Zsanettet, a Wolfsburg játékosát választották, mindketten megismételték tavalyi sikerüket. Az év gólja a tavasszal még debreceni Zsóri Dániel Ferencvárosnak a hosszabbításban ollózott győztes találata lett, amellyel a világfutballjának legszebb góljáért járó Puskás-díjat is elnyerte. A Magyar Labdarúgó Szövetség életműdíját Mezey György korábbi szövetségi kapitány kapta. A Magyar Olimpiai Bizottság és az MSÚSZ életműdíját a kilencszeres világbajnok kenusnak, Wichmann Tamásnak ítélték, akit felállva, vastapssal fogadott a publikum. A legendás sportember erő, kitartás és szerencse mellett "egy kis hazafiságot" kívánt a tokiói olimpiára kiutazó magyar sportolóknak. "Elszállt felettem az idő" - utalt rákbetegségére az MTK legendás sportolója, és szeretetcunaminak nevezte a közönség köszöntését.

A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők közül a Vasas úszóit felkészítő Szabó Álmos kapta az elismerést, az év fogyatékos csapata a férfi speciális olimpiai kosárlabda-válogatott lett, a férfiaknál Kiss Péter Pál parakajakos, a nőknél Ekler Luca paraatléta volt a tavalyi év legjobbja.

sorrend a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) tagjainak 399 szavazata alapján alakult ki. A díjátadó ceremóniát elválasztó 14 produkcióiban összesen 178 fellépő lépett színpadra. Az idei ötkarikás játékokra utalva szerepet kaptak az 1964-es tokiói olimpia hősei.