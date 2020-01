Fucsovics bejutott a legjobb 32 közé, Babos az első fordulóban kiesett az Australian Openen

A magyar férfi kézilabda-válogatott kikapott az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, ennek ellenére továbbra is versenyben van az elődöntőbe kerülésért és az olimpiai selejtezőtornára jutásért.

Az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon szereplő magyar férfi kézilabda-válogatott kedden Svédország ellen lépett pályára Malmőben. A házigazda meglepetésre ez idáig győzelem nélkül állt a középdöntőben, így a skandinávokra Gulyás István válogatottja ellen tét nélküli mérkőzést várt. A magyarok a délutáni két eredménynek köszönhetően visszacsúsztak a csoport harmadik helyére, ugyanis Szlovénia legyőzte Portugáliát, nem sokkal később pedig Norvégia Izland elleni sikerével megőrizte százszázalékos mérlegét. Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatottnak a hátralévő két mérkőzésén egy pontra volt szüksége ahhoz, hogy legalább az ötödik-hatodik helyért játszhasson. A másik középdöntős csoport kedvezően alakulása miatt pedig mindez azzal kecsegtetett a magyaroknak, hogy ez esetben kijutnak az áprilisi olimpiai selejtezőtornára is. Gulyás István a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy játékosait arra kérte, zárjanak ki minden külső körülményt, s csak a svédek elleni összecsapásra fókuszáljanak. Mikler Roland magabiztosan kezdett a magyar kapuban, megfogta az első lövést, ezt követően Szita Zoltán pedig megszerezte a vezetést. Szita újabb két találatára csak egyszer jött válasz a hazaiaktól, a folyatásban azonban igencsak szorosan alakult az eredmény. Támadásban megállt a tudomány, Bánhidi Bencét nem nagyon tudták megjátszani, az első 11 percben pedig háromszor is eladták a játékszert a magyarok. Mikler bravúrjai kellettek ahhoz, hogy a svédek ne lépjenek meg, a 19. percben 4-4 állt az eredményjelzőn, a Mol-Pick Szeged kapusa ekkor kilenc lövésből hatot fogott meg. A túloldalon a svéd kapus sem tétlenkedett – a félidő végére hét védésig jutott –, a 23. percben először vezettek a hazaiak. Ellépni ugyanakkor nem tudtak a svédek, 10-9-es hazai vezetésnél ért véget az első félidő. Mikler ott folytatta, ahol abbahagyta az első félidőben, a második játékrész is egy Szita góllal kezdődött. A 35. percben először vezettek kettővel a svédek (12-10), mindez pedig elsősorban annak volt köszönhető, hogy míg a magyaroknál már hét eladott labda volt, addig a hazaiknál csak egy. Mikael Appelgren is 40 százalék fölötti védési mutatóval rendelkezett a meccs ezen szakaszában, Balogh Zsoltnak azonban büntetőből sikerült túljárni az eszén. Állandósulni látszott a hazaiak egy-két gólos előnye, a 43. percben 15-14-es hazai vezetésnél kért időt a svédek mestere. Folyamatosan jött a válasz a hazai találatokra, az 50. percben viszont újra kettő a különbség (20-18). A magyarok elkezdtek rontani támadásban, de Mikler ekkor még sokadik bravúrjával meccsben tartotta csapatát. Hat perccel a vége előtt Bánhidi lőtt kapufát, majd jött egy újabb hazai találat. (21-18). Időt kért Gulyás, ennek ellenére nem javult a helyzet, az utolsó 12 percben nem lőtt gólt a magyar csapat, amely végül 24-18-ra kapott ki. „Kicsit fásultabbak voltunk, mint legutóbb, illetve támadásban nem találtuk a megfelelő távolságot – kezdte meg mérkőzés után nyilatkozatát a magyar kapitány – Mindenki tett a dolgát, senkire nem lehet panaszunk. A védekezéssel különösebb gondunk nem volt, támadásban akadozott a gépezet – tette hozzá Gulyás. Folyatás szerdán Portugália ellen, egy pont biztosan olimpiai selejtezőt, kettő pedig akár Eb-elődöntőt érhet.