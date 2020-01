Életfogytiglanra ítélték a Temes megyei láncfűrészes gyilkost

A férfi először 25 évet kapott, másodfokon azonban a lehető legsúlyosabb büntetésről döntöttek.

A Temes megyei táblabíróság életfogytiglanra ítélte azt a 32 éves férfit, aki tavaly januárban láncfűrésszel rontott be egy szentandrási családi házba, majd szó szerint lefejezte a családfőt egy adásvételi ügy miatt – írja a foter.ro. A portál felidézi: a gyilkosság idején az áldozat két gyereke és egyikük barátnője is a házban volt, nekik sikerült elmenekülniük. A borzalmas bűncselekmény után nem sokkal a láncfűrészt még mindig a kezében tartó, véres ruhában sétáló gyilkost az utcán őrizetbe vették. A férfi 25 évet kapott, másodfokon azonban a lehető legsúlyosabb büntetésről döntöttek. Romániában egyébként ritkának számít a tényleges életfogytiglani büntetés, a 200-at sem éri el azok száma, akik örökre be kellett költözzenek a börtönbe – teszi hozzá a portál.