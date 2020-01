Megalakult az új libanoni kormány

Az új kormányfő ígéretet tett arra, hogy kabinetje foglalkozni fog a tüntetők követeléseivel, s kivezeti az országot a gazdasági válságból.

Megalakult kedden a Hasszán Diáb akadémikus vezette új libanoni kormány – jelentette be Michel Aun libanoni elnök hivatala, miután a Hezbollah síita szervezet és szövetségesei megállapodást kötöttek az új kabinetről. Az új kormányfő



ígéretet tett arra, hogy kabinetje foglalkozni fog a tüntetők követeléseivel, s kivezeti az országot a gazdasági válságból.

Bejelentette, hogy első külföldi útja az arab világ országaiba fog vezetni, különösen a Perzsa(Arab)-öböl menti államokba. Diáb a szakértői kormányát olyan mentőcsapatnak nevezte, amely gyorsan, de nem kapkodva fog a jelentős gazdasági és pénzügyi nehézségekkel megbirkózni. A polgárháború (1975-1990) vége óta a legsúlyosabb gazdasági válságát élő Libanonban október 17. óta tüntetnek a korrupció és a megszorítások miatt, aminek következtében lemondott Szaad Haríri miniszterelnök. A mélységesen eladósodott ország azóta gyakorlatilag cselekvőképes kormány nélkül maradt. Az elnök decemberben a Hezbollah síita szervezet támogatását élvező Hasszán Diáb akadémikust, korábbi oktatásügyi minisztert bízta meg kormányalakítással. A Bejrúti Amerikai Egyetem 60 éves távközlésimérnök-professzora most egy húszfős, túlnyomó részben szakértőkből álló kabinetet fog vezetni, amelynek tagjai a helyi muszlim és keresztény közösségek támogatását élvezik. Mivel a miniszterek nem a pártok küldöttei, teljesül az egyik központi követelésük a tüntetőknek, akik a teljes politikai vezetés lemondását sürgették. Emellett az ország történetében első alkalommal egy nő vezeti majd a védelmi minisztériumot, és ugyanő tölti be a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is.