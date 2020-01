Tovább örülhetnek a köd szerelmesei, de azért a nap is süt majd pénteken

A Kárpát-medence időjárását péntek estig döntően magasnyomás alakítja, reggelre nagy területen pára, köd képződik.

Éjszaka nagy területen párássá válik a levegő, reggelre több helyen képződik köd, zúzmarás köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Pénteken a köd, illetve rétegfelhőzet helyenként csak lassan oszlik, szakadozik fel, másutt azonban a kezdeti párásság után napos idő valószínű kevés felhővel. A délnyugati, déli szél éjszaka a Kisalföld térségében élénkülhet meg, pénteken mindenütt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -8 fok között alakul, de a fagyzugos területeken egy-két fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 1 és 5 fok között várható, a déli vidékeken ennél pár fokkal melegebb, a ködös részeken hűvösebb is lehet.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk középső részei fölé egy anticiklon ékelődött be. A magasnyomás mentén a reggeli órákra nagy területen párássá, ködössé vált a levegő, ezt azonban gyengén felhős, napos folytatás követi. Az anticiklon peremén északon, északkeleten ciklonok örvénylenek. Frontjaik mentén erősen felhős vagy borult az ég, többfelé fordul elő hószállingózás, havazás a Kelet-európai-síkság vidékén. Az Ibériai-félsziget felett sekély ciklonok kavarognak, és okoznak többfelé változékony időt. Több helyről is záporokról, kiadós esőről, sőt helyenként zivatarokról is érkezik jelentés. A legmelegebb területek a Földközi-tenger medencéje mentén találhatók, itt 15 és 20 fok között változik a hőmérséklet. Európa túlnyomó részén 0 fok felett alakul a csúcsérték, nappali fagy csak északon, illetve a tartósan ködös tájakon fordul elő.