„Mérgező mocsok halmozódott fel” – A demokraták szerint Trump közvetlen veszély a demokráciára

További 15 ember veszítette életét szombatra a tüdőgyulladással járó új koronavírus okozta megbetegedésben Kínában, s ezzel a kór halálos áldozatainak száma már 41-re nőtt - jelentették be a kínai egészségügyi hatóságok szombaton, közölve azt is, hogy a fertőzöttek száma 1287-re emelkedett. A legfrissebb jelentések szerint Hopej tartomány egyik kórházában meghalt a fertőzéstől egy 62 éves orvos, aki a frontvonalban küzdött az elmúlt napokban a járvány ellen -írja az MTI. Péntek délután a halálos áldozatok száma országos szinten még 26 volt. Bár a fertőzöttek túlnyomó többségét még mindig a járvány epicentrumaként ismert közép-kínai Hupej tartományban tartják számon, az áldozatok közül egy a Pekinggel szomszédos Hopej, egy pedig az észak-kínai Hejlungcsiang tartományban hunyt el. Az ország 31 tartományából immár 29-ben regisztráltak fertőzötteket, csupán a Tibeti-fennsíkon található, gyéren lakott Csinghaj tartományból és a Tibeti Autonóm Területről nem érkezett hír egyetlen esetről sem.

Mintegy 40 millió ember mozgását korlátozzák Közép-Kínában az új koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány megfékezése érdekében, ennyien laknak ugyanis összesen abban a 13 Hupej tartománybeli városban, amelyben pénteken bizonytalan időre felfüggesztették a kifelé tartó közlekedést.

Eközben Európában is megjelent a járvány : Franciaországban Bordeaux-ban és Párizsban három fertőzöttet, Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter szerint pedig további megbetegedések is várhatóak. Bordeaux egészségügyi szervei a koronavírusra jellemző tünetek miatt megfigyelés alá helyeztek egy kínai származású férfit is, aki Kínából Hollandián keresztül érkezett Franciaországba. Csütörtöki értesülések szerint öt embert kezelnek az Egyesült Királyságban a tüdőgyulladást okozó új koronavírusra jellemző fertőzési tünetekkel. A gyanús esetek közül négyet Skóciában, egyet Észak-Írországban vizsgálnak. Esetükben viszont még nem bizonyosodott be, hogy valóban a szóban forgó fertőzést kapták el.