Koronavírus: lassan reagál a kormány

Falus Ferenc egykori tisztifőorvos lapunknak azt mondta: a jelenleginél sokkal több óvintézkedésre lenne szükség.



Bár Magyarországon még senkinél nem igazolták a világban terjedő koronavírust, indokolt a felkészülés: Budapest mindössze nyolc órányi repülőútra van a legerősebben fertőzött Kínától. A fertőzöttek száma gyorsan nő, tizenkét óránként megduplázódik. Az Egészségügyi Világszervezet és az Amerikai Járványügyi Központ adatai alapján folyamatosan frissülnek a megerősített eseteket összegző adatok a Johns Hopkins Egyetem egyik honlapján , amely szerint kedd este már több mint 4400-an betegedtek meg, a halottak száma meghaladta a százat, teljesen gyógyultként viszont csak mintegy öttucatnyi embert tartottak nyilván. A betegek döntő többsége Kínában van, de regisztráltak már öt esetet Ausztráliában is, ugyanannyit az Amerikai Egyesült Államokban. Elért a vírus Franciaországba, ahol három, Németországban és Kanadában pedig egy-egy beteget észleltek. Ez a vírus az influenzától eltérően már a tünetmentes lappangási idő alatt is fertőz. Emiatt gyorsabban is terjedhet a hagyományos influenzánál. Azt egyelőre nem is tudni, hogy mennyi a lappangási idő, ami után jelentkeznek az influenza-szerű tünetek. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ, az ECDC szerint már bizonyított, hogy a vírus emberről-emberre terjed. A kór tejedését lassíthatná védőoltás, de az még nincs. – Bár számos országban zajlik kutatás, akár egy évbe is beletelhet, mire lehet vakcina – mondta lapunknak Ócsai Lajos járványügyi szakértő, és azzal folytatta: – Eddig főként idősek az áldozatok, de egy kilenc hónapos és egy kétéves kisgyerek is meghalt. Ez azt jelenti, hogy a gyengébb immunrendszerűekre veszélyes nagyon a vírus.

Ócsai Lajos járványügyi szakértő hozzátette: noha megjelentek már hírek vakcináról, de ez valószínűleg olyan emberek véréből készült úgynevezett hiperimmunsavó, akik átestek a betegségen és meggyógyultak. Ők meglehetősen kevesen vannak. Ezt az oltóanyagot csak ott lehet felhasználni, ahol megjelenik a járvány, tehát a fertőzés tömeges megelőzésére nem alkalmas. A védelem is rövid, amit nyújt, hiszen hat-nyolc hét alatt kiürül a szervezetből. Ócsai Lajos elmondta: ha védőoltás nincs is, az antivirális szerek alkalmasak lehetnek a gyógyításra. A koronavírus (2019-nCoV) fertőzés kezelésére jelenleg két ilyen gyógyszer jöhet szóba. Az egyik – a Qubit írása szerint – az amerikai AbbVie gyógyszercég HIV-fertőzés elleni szere. Ez korábban a SARS és MERS ellen is hatékonynak bizonyult. A másik, egy kísérleti stádiumban lévő gyógyszer, a Gilead Sciences amerikai biotechnológiai cég által eredetileg az Ebola ellen kifejlesztett szer. Ezek a gyógyszerek azonban rendkívül drágák, így kevés állam képes arra, hogy egy esetleges pandémiánál tömegeknek biztosítsa a készítményt. A hazai hatóságok azt állítják, felkészültek a koronavírus betegeinek ellátására. A Nemzeti Népegészségügyi Központ a Dél-Pesti Centrumkórházat jelölte ki a fertőzöttek ellátására. Eddig két gyanús esetet vizsgáltak a hatóságok, ám egyiküknél sem igazolódott ez a betegség. A Budapest Airport arról tájékoztatta az MTI-t, hogy megnyitnak egy, a fertőzött utasok elkülönítésére kialakított helyiséget, amint a magyar hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezetnek be a Liszt Ferenc repülőtéren. Szerdán az utasok által látogatott helyekre vírusölő kéztisztítókat helyeznek ki, és sűrítik a fertőtlenítő takarítást is. Falus Ferenc egykori tisztifőorvos lapunknak azt mondta, hogy a jelenleginél sokkal több óvintézkedésre lenne szükség, így például a figyelő szolgálat orvosai által begyűjtött mintákat nem csak az influenza vírusára, hanem egyéb kórokozókra is szűrniük kellene a járványügyi laboroknak. Az antivirális szerek raktárkészleteinek nagyságáról pedig legalább az illetékes országgyűlési képviselőket tájékoztatni kellene. Valamint azt is fel kellene mérni, hogy milyen mennyiségben állnak rendelkezésre száj- és arcmaszkok, valamint lélegeztetéshez szükséges eszközök. Szerinte gyorsan lépni kellene azért is, hogy a hazai biztonsági laborokban is megkezdődhessen a koronavírus vizsgálata, és kiderüljön, van-e lehetőség az oltóanyag-gyártására. Hozzátette: aggasztó, hogy a kormány úgy döntött, nem az orvos, hanem a rendőrminiszterre bízta a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket.