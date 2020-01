Már 62 ember halt meg az áradások miatt Brazíliában

Nemzetközi sajtószemle, 2020. január 30.

Politico Jó lelkiismerettel immár nem lehet támogatni a Fideszt, gyorsan meg kell szabadulni tőle. Az Európai Néppárt ugyan időt kért magyar tagszervezete ügyében, csak éppen nem állíthatja, hogy a demokráciát óvja, miközben védelmébe veszi a magyar pártot. Ezt hangsúlyozza a Finn Nemzeti Koalíciós Párt egyik EP-képviselője, aki Strasbourgban Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentéstevője a jogállami mechanizmus ügyében. Petri Sarvamaa rámutat, hogy általános a vélemény, miszerint ha nem sikerül megőrizni a demokráciát, akkor az EU hitelét veszti. Ám az unió évek óta mégis tétlenül szemléli, amint Orbán Viktor lebontja a jogállamot és az EPP biztonságos menedékét kihasználva belülről fenyegeti a közös értékeket. Eljárásmódja szakadást idézett elő a pártcsaládon belül. De véget kell vetni a Fidesz körüli bizonytalanságnak, mert itt egy erős ember irányította korrupt, nacionalista, populista pártról van szó. És Orbán nem változtatta meg politikáját a kereszténydemokrata értékek mentén, hanem még jobban eltávolodott a csoporttól, nem mutatva semmiféle megbánást. Hogy kirakják, az nem lesz könnyű döntés, de ha egyszer nem élt a számtalan felkínált lehetőséggel, hogy visszatérjen a nyájhoz. Az általa választott út azonban nem nyújt más választási lehetőséget a Néppártnak, mint hogy megváljon tőle. Ha továbbra is az EPP tagja maradhat, akkor az azt jelentené, hogy a Néppárt rábólint a magyar demokrácia leszalámizására. Márpedig a miniszterelnök az elmúlt 10 évben szétverte országában a liberális demokráciát. A mind inkább tekintélyelvű rezsimet az unió pénzéből szilárdította meg. A közösségi támogatásokból tömi tele a család és a barátok zsebét, védi saját politikai értékeit és bünteti a vetélytársakat. A Soros és Juncker elleni kampány csak sértéssel tetézte a sérelmeket. Legfőbb ideje, hogy a néppárti vezetők megmutassák: komolyan gondolják, amikor arról beszélnek, hogy aki nem hisz a közös értékekben és az európai jövőben, annak nincs helye a pártcsaládban. A Fidesz már túl messze sodródott attól, amit az EPP képvisel. Ráadásul Orbán a jövő héten, a Politikai Gyűlés találkozója idején egy színpadon lép fel Rómában olyan szélsőjobbosokkal, mint Salvini és Le Pen unokahúga. De mindent egybevéve, itt nem Magyarország, Orbán, vagy a Fidesz a lényeg. Ha a Néppárt világosan kinyilvánítja, hogy nem áll ki olyasvalaki mellett, aki átgázol a normákon, az fontos üzenet lesz egész Európa számára. Más frakciókban is bőven vannak ugyanis olyanok, akik aláássák az EU alapértékeit. A kereszténydemokratáknak fel kell ismerniük, hogy a demokrácia és a jogállam melletti elkötelezettség sokkal fontosabb, mint az, hogy miként alakulnak az erőviszonyok Strasbourgban, ha egy párt netán elhagyja valamelyik pártcsaládot. 