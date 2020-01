Lezárja Kínával közös határait Oroszország, Indiában és a Fülöp-szigeteken is megjelent a koronavírus

Donald Trump amerikai elnök után Putyin is tett „Bibinek” egy szívességet a március 2-i izraeli választás közeledtével. A palesztinok nem találják az ellenszert.

„Azt üzenem Trumpnak és Netanjahunak,hogy Jeruzsálem és a jogaink nem eladók, nem képezhetik alku tárgyát, és ez az összeesküvésen alapuló alku nem fog átmenni”, mondta Mahmud Abbász Donald Trump „történelmi béketervének” kedd esti bemutatása után. A palesztin elnök és minden palesztin párt azonban hiába szólított tömeges tiltakozásra, hiába helyezett kilátásba intifádát az Iszlám Dzsihád, a palesztin lakosság érezhetően bizonytalan. Az Al Jazeera pánarab hírtelevízió szerint is a gázai és ciszjordániai utcai tiltakozások szórványosak, és bár voltak összecsapások is az izraeli rendvédelmi erőkkel, a megmozdulások intenzitása jóval kisebb, mint amire számítani lehetett. A hírtelevízió szerint ez egyrészt annak köszönhető, hogy a palesztin vezetés elvesztette hitelét a lakosság szemében, másrészt annak, hogy a tervezet tulajdonképpen a jelenlegi állapotokat tükrözi. Az utcai riportokban megszólaltatott palesztinok közül többen ezt emelték ki. Egy 39 éves taxisofőr például azt hangsúlyozta, a terv nem sokkolta, hiszen „ebben a valóságban, izraeli megszállás alatt élnek évtizedek óta”, egy 27 éves egyetemista pedig úgy fogalmazott, „semmi sem változott, ez a mi jelenlegi valóságunk”. Az Arab Liga ugyan tiltakozott, de az Öböl-menti olajkirályságok, élükön Szaúd-Arábiával igen visszafogottan reagáltak, sajtóhírek szerint Egyiptom, amely az utóbbi időben rendre közvetítőként lép fel a Gázát uraló Hamász terrorszervezet és az izraeli kormányzat között, egyenesen megüzente a palesztin vezetésnek, hogy vegyék fontolóra a tervet és üljenek tárgyalóasztalhoz. Szaúd-Arábia magatartása is ezt sugallja, és ha az olajkirályság, amely az utóbbi időben csökkentette a palesztin szervezetek (és terrorszervezetek) támogatását a donációt attól teszi függővé, hogy elfogadják tárgyalási kiindulópontként Trump tervét, akkor nem lesz más választásuk. Irán erőteljesen és hangosan tiltakozik, amint az várható volt, és Recep Tayyip Erdogan török elnök sem fogta vissza magát a bírálatban. Az Európai Unió, a Palesztin Hatóság másik nagy anyagi támogatója és a tagállamok is leginkább kivárnak. Nyilván azért is, mert Izraelben március 2-án lesznek előrehozott választások, és ha Netanjahu már kétszer nem tudott kormányt alakítani. Trump mandátuma is vége felé közeledik, az Egyesült Államokban novemberben rendeznek elnökválasztást. Azért azonban már nemcsak Trump tesz, hogy Netanjahu sikeres legyen, hanem Vlagyimir Putyin is. Az izraeli miniszterelnök az orosz elnökhöz repült, hogy az ő áldását is megszerezze Trump tervének megvalósításához, vélhetően mindenekelőtt az izraeli szuverenitás azonnali kiterjesztésére a Jordán völgyére. Netanjahura várva Putyin szerdán elnöki kegyelemben részesítette Naama Iszaszchar amerikai-izraeli állampolgárt, azt a fiatal lányt akit néhány füves cigi miatt tavaly Moszkvában 7,5 év börtönre ítéltek drogcsempészetért. Naama ügyét egész Izrael követi, szabadon bocsátásáért már többször folyamodtak a Kremlhez magas rangú izraeli tisztségviselők is. A lány édesanyja tegnap Putyinnak és Netanjahunak mondott köszönetet, Naama szabadulása voksokat hozhat Netanjahunak, akárcsak Trump béketerve.