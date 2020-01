Tavasztól lezárják az Arany János utca és a Ferenciek tere állomást a 3-as felújítása miatt

Az Oktatási Hivatalhoz január 28-ig több mint hétezer iskolahalasztási kérelem érkezett, ezek többségét szakértői bizottság vizsgálja.

Január 28-i adatok szerint 7220 kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz (OH) a hatodik életévüket idén augusztus 31-éig betöltő gyermekek beiskolázásának halasztása ügyében –Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, aki szerdán személyesen kereste meg az OH elnökét, Gloviczki Zoltánt, miután a kormányzat a mai napig nem adott megfelelő tájékoztatást az új eljárásrendről. Megírtuk: idén januártól már csak az OH dönthet arról, a törvények szerint tankötelessé váló gyermek egy évet még óvodai nevelésben részesülhet-e, vagy kötelezően iskolába kell mennie. A szülők, hogy kérelmeiket benyújtsák. Szél Bernadettet az OH elnöke úgy tájékoztatta, január 27-ig 6706 kérelemre küldtek ki végzést, az elfogadó döntések aránya 31,1 százalék. A kérelmek 63,8 százalékát küldték tovább szakértői bizottságoknak. Kifejezetten elutasító döntés csak az esetek 0,18 százalékában született. Nagyjából hasonló eredményekre jutott a Szülői Hang Közösségis. A szervezet képviselője, Miklós György ezzel kapcsolatban azt mondta: jól látszik, hogy az esetek többségében az OH nem tud önálló szakmai döntést hozni, csak a postás szerepét tölti be a szülők és a szakértői bizottságok között. Szél Bernadett is hasonló következtetésekre jutott, mint írta, az új rendszer „nem más, mint egy iszonyatos logisztikai hadművelet”. A folyamat a következő: a szülői kérelmek egy nagy központi érkeztetőbe kerülnek, ahol szkennelik az összeset, majd a területi Pedagógiai Oktatási Központokhoz (POK) kerülnek, ahol megtörténik a döntés-előkészítés. Ezt követően a dokumentumok visszakerülnek az OH-ba, ahol egy kibővült szakértői gárda segítségével döntés születik – az esetek kétharmadában arról, hogy a pedagógiai szakszolgálatok is vizsgálják meg a gyerekeket. A vizsgálat eredményét formalapon beküldik az OH-ba, ahol az elnök dönt, kivétel nélkül a szakvéleményben javasolt módon. – Ez az eset is világosan mutatja, mennyire értelmetlen és mekkora károkat okoz az ész nélküli, átgondolatlan, kapkodó központosítás – fogalmazott Szél Bernadett. Szerinte minél előbb vissza kellene vonni ezt a kudarcos szabályozást, és a szakmával, valamint a szülőkkel egyeztetve kellene kidolgozni a gyermekek érdekét szem előtt tartó óvoda-iskola átmenetet.