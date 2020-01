Nagyon titkolóznak a százmilliárd forintos kézilabdacsarnokról

Csécsei Zoltánnál senki sem tett meg nagyobb távot a világon 24 óra alatt a futópadon.

A Pest megyében, Tárnokon élő sportoló öt háborús filmet nézett meg, miközben a futópadon rótta a kilométereket. Amikor letelt az idő, 286,8 km-t mutatott az óra, a hivatalos eredmény Csécsei Zoltán számításai szerint 286,6 km körül lesz.

Miért vesznek el a világcsúcsából? A végén, amikor szóltak, hogy letelt az idő, és megnyomtam a leállító gombot a futópadon, akkor még kicsit pörgött a szalag, ezeket a métereket fogják levonni. A végeredménynek ebből a szempontból nincs akkora jelentősége, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. Nagy volt számomra a tét, muszáj volt sikerülnie, sokan segítettek, bíztak bennem, nem akartam nekik csalódást okozni.

2016 decemberében megjavította a 12 órás futópados világcsúcsot, amit 2018-ban más megdöntött, mire gondolt, amikor erről értesült? Dühös volt vagy örült a vetélytárs sikerének? Őszintén szólva nem voltak érzéseim, elfogadtam, hogy ez történt, és eldöntöttem, visszaszerzem a csúcsot, de megpróbálom megjavítani a 24 órás rekordot is.

Ez olyan jól sikerült, hogy Öné lett a 100 mérföldes világcsúcs is. Erről a rekordról csak röviddel a kísérlet előtt értesültem. Úgy voltam vele, ha úgyis futok több mint 280 kilométert, akkor menet közben megpróbálom megjavítani a 100 mérföld (160 km) csúcsát is. Úgy építettük fel az edzőmmel, Pész Attilával a futásom, hogy ez is meglegyen. Szerencsére minden jól alakult.

Ön utcai futó, hogyan bírta a monotonitást a futópadon, hiszen, ugyanazt látja maga körül, nem érik külső ingerek? Ez volt a legnehezebb, illetve nagyon kellett figyelni arra, hogy végig a padon maradjak. Nem volt szabad kapaszkodni, egy 54 cm széles szalagon futottam, többször majdnem leestem róla. A monotonitás ellen filmnézéssel védekeztem. Amikor kevesen voltak a teremben, háborús filmeket néztem, összesen ötöt. És közben folyamatosan figyeltem a kijelzőt is, mert tartani kellett a tempót és a pulzusszámot is.

Mennyi idő alatt készült fel erre a kísérletre? Mi volt nehezebb, a fizikai vagy a mentális felkészülés? Ebben a világcsúcsban benne volt a tízéves ultrafutó múltam, ez az időszak megedzett mentálisan is. Az apró részletek megtervezése sok időt elvitt, mindennek tökéletesen kellett működni. Az első tizenkét órában 140, a második tizenkettőben 130 körüli pulzussal kellett futni. Ehhez igazítottuk a táplálékbevitelt, kis tasakokba porcióztuk azokat a kapszulákat, melyeket megadott időben el kellett fogyasztanom ahhoz, hogy pótoljam az elveszített energiát, ne legyek rosszul. Óránként 60 gramm szénhidrátra volt szüksége a szervezetemnek, de más tápanyagokat is pótolni kellett. Természetesen csak olyan táplálékkiegészítőről lehetett szó, ami nem szerepel a doppinglistán. Válogatott ultrafutó vagyok, rám is érvényesek a doppingszabályok.

Futás közben mennyi pihenő engedélyezett? Amennyit szeretne az ember, de én nem pihentem, elmerevedtek volna az izmaim, ami növeli a sérülésveszélyt. Mosdóban sokszor voltam, tíz-tizenkét alkalommal is kimentem, ez 13 perc kiesést jelentett. Arra nagyon kellett figyelnem, hogy csak akkor szálljak le a szalagról, amikor már áll. A visszatéréseknél előbb kellett elkezdenem futni, csak utána lehetett elindítani a szalagot. Tizenketten figyeltek arra, hogy minden szabályosan történjen.

Mi volt nehezebb, amikor sokan szurkoltak Önnek, vagy amikor kevesebben? A kísérlet szempontjából könnyebb volt kevesebb ember előtt futni, mert fizikai igénybevételnél a szervezet hőt ad le. A helyiség befülledése ellen folyamatos kereszthuzattal védekeztünk, amikor többen voltak, kevesebb oxigén maradt. Viszont a buzdítás plusz energiát is adott, nagyon jó volt a végén ünnepelni az értem szorítókkal.

Mennyit edz átlagosan hetente? Általában tíz-tizenkét edzésem van, három éve költöztünk ide Tárnokra, a ház körül kialakítottam magamnak az útvonalam, ez egy 2,5 km-es kör, azon szoktam futni. Már annyira ismernek a környékbeli kutyák, hogy meg sem ugatnak. Hétvégén futok többet, ilyenkor 50-60 kikométer a penzum.

Hogyan tudja ezt beilleszteni a napirendjébe, hiszen van állása is? Faipari mérnökként végeztem, lakásfelújítással foglalkozom, ebbe beletartozik a burkolás szobafestés. Munka előtt szoktam edzeni, illetve este tévézés helyett is futok, előfordul, hogy csak az itthoni futópadon. Ha valamit akar és szeret az ember, azt be tudja illeszteni a napirendjébe.

Edzőként is dolgozik a Csécsei Teamben. A tanítványai nem mondhatják, hogy fussa le Ön is azt a távot, amit előír nekik, hiszen már megtette. Igen, 50-60 tanítványom van, vegyes a csoport összetétele, akadnak, akik tíz kilométert futnak, mások hosszabb távot. Nem titok, a világcsúcsaimtól azt is remélem, hogy sokan megismernek és többen jönnek hozzám edzeni.

A világcsúcs előtti napokban is dolgozott? Nem, egy hétig pihentem, erőt gyűjtöttem, igyekeztem magam a legjobb fizikai és mentális állapotba hozni.

Mennyire volt ebben partner a féléves kislánya, Mira? Őszintén? Semennyire. De ő az egyik legjobb, ami történhetett velem.